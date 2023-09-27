ДТП в Киевской области: автомобиль въехал в кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Броварах, Киевская область, произошло ДТП, во время которого автомобиль въехал в помещение кафе. Об этом пишет УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
39-летняя водитель Skoda из-за неисправности автомобиля въехала в помещение одного из кафе города.
Отмечается, что обошлось без пострадавших. На месте происшествия работали правоохранители.
Напомним
В Подольском районе Киева на днях патрульные задержали преступников на Cadillac, которые устроили стрельбу. Правоохранители обнаружили водителя с признаками наркотического опьянения и пассажира с запрещенными вещество.