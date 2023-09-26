У Києві патрульні затримали злочинців на Cadillac, які влаштували стрілянину

Деталі

На лінію 112 звернувся громадянин, який повідомив, що у нього виник конфлікт з двома чоловіками й під час суперечки останні здійснили декілька пострілів з пістолета, а потім втекли на автівці.

Прямуючи на місце виклику, на одній із вулиць правоохоронці побачили транспортний засіб з орієнтування, який рухався їм назустріч. Поліцейські наздогнали та зупинили його.

Під час поверхневої перевірки інспектори виявили в автомобілі предмет схожий на пістолет, а у пасажира — зіп-пакет з порошкоподібною речовиною, схожою на наркотики. Обох чоловіків патрульні затримали.

Спілкуючись з особами, охоронці порядку помітили у керманича ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти медичний огляд останній відмовився.

До того ж поліцейські з'ясували, що громадянин вже притягався до відповідальності протягом року за водіння у нетверезому стані. Інспектори склали на нього протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння або відмова від проходження огляду) та постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

Для подальшого з'ясування всіх обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманих патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

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