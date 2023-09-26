У Києві патрульні затримали злочинців на Cadillac, які влаштували стрілянину

ukru
29 березня, 17:57 • 250984 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 326613 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 276343 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 312038 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 278733 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 207888 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 196078 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 161566 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 516163 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175097 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.7 м/с
84 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 192523 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 193423 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 130973 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 152014 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 141452 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 372512 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 516143 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 552462 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 550821 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 451767 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 192523 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 326582 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 169225 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 160613 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 131976 перегляди
Актуальне
У Києві патрульні затримали злочинців на Cadillac, які влаштували стрілянину

У Києві патрульні затримали злочинців на Cadillac, які влаштували стрілянину

Київ • УНН

 • 2074158 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. У Подільському районі Києва днями патрульні затримали злочинців на Cadillac, які влаштували стрілянину. Правоохоронці виявили водія з ознаками наркотичного сп'яніння та пасажира з забороненими речовина. Про це повідомляє УНН з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Деталі 

На лінію 112 звернувся громадянин, який повідомив, що у нього виник конфлікт з двома чоловіками й під час суперечки останні здійснили декілька пострілів з пістолета, а потім втекли на автівці.

Прямуючи на місце виклику, на одній із вулиць правоохоронці побачили транспортний засіб з орієнтування, який рухався їм назустріч. Поліцейські наздогнали та зупинили його.

Під час поверхневої перевірки інспектори виявили в автомобілі предмет схожий на пістолет, а у пасажира — зіп-пакет з порошкоподібною речовиною, схожою на наркотики. Обох чоловіків патрульні затримали.

Спілкуючись з особами, охоронці порядку помітили у керманича ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти медичний огляд останній відмовився. 

До того ж поліцейські з'ясували, що громадянин вже притягався до відповідальності протягом року за водіння у нетверезому стані. Інспектори склали на нього протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння або відмова від проходження огляду) та постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

Для подальшого з'ясування всіх обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманих патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині вантажівка наїхала на 9-річного хлопчика: дитину госпіталізували



Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КиївКримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,286.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,796.57