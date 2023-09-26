В Киеве патрульные задержали преступников на Cadillac, которые устроили стрельбу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Подольском районе Киева на днях патрульные задержали преступников на Cadillac, которые устроили стрельбу. Правоохранители обнаружили водителя с признаками наркотического опьянения и пассажира с запрещенными вещество. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульную полицию Киева.
Детали
На линию 112 обратился гражданин, который сообщил, что у него возник конфликт с двумя мужчинами и во время спора последние произвели несколько выстрелов из пистолета, а затем скрылись на машине.
Направляясь на место вызова, на одной из улиц правоохранители увидели транспортное средство из ориентировки, которое двигалось им навстречу. Полицейские догнали и остановили его.
Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили в автомобиле предмет похожий на пистолет, а у пассажира — зип-пакет с порошкообразным веществом, похожим на наркотики. Обоих мужчин патрульные задержали.
Общаясь с лицами, стражи порядка заметили у водителя признаки наркотического опьянения. Пройти медицинское освидетельствование последний отказался.
К тому же полицейские выяснили, что гражданин уже привлекался к ответственности в течение года за вождение в нетрезвом состоянии. Инспекторы составили на него протокол по ч. 2 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования) и постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) КУоАП.
Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия и предоставления правовой квалификации действиям задержанных патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
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