У столиці пацієнт вдарив ножем сусіда по палаті - поліція

Деталі

Інцидент, як повідомляється, стався у палаті медзакладу.

Черговий лікар спеціалізованого медичного закладу повідомив, що медперсонал виявив хворого, який перебував на стаціонарному лікуванні, з ножовим пораненням тулуба.

На місці події поліцейські встановили, що між двома пацієнтами лікарні виник словесний конфлікт, під час якого один з хворих вдарив іншого ножем та втік з лікарні у невідомому напрямку.

Оперативники встановили особу підозрюваного та протягом двох годин затримали нападника. Ним виявився 58-річний киянин, який раніше відбував покарання за грабіж та у минулому році повернувся з місць позбавлення волі. У зловмисника вилучили речовий доказ та затримали.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави, вказали у поліції.

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