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Завдав жінці понад 20 ударів ножем: на Київщині чоловіку повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 31963 перегляди

31-річний чоловік з Ірпеня завдав численних ножових поранень жінці біля залізничної колії в селищі Коцюбинське Київської області, йому загрожує до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство.

Завдав жінці понад 20 ударів ножем: на Київщині чоловіку повідомили про підозру

На Київщині у селищі Коцюбинське чоловік напав на місцеву мешканку, яка зранку рухалась на залізничну станцію, та на наніс їй ножем множинні удари. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

Днями до Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканця селища Коцюбинське про те, що він виявив поблизу залізничної колії скривавлене тіло жінки.

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На місці правоохоронці встановили: у потерпілої понад два десятки ножових поранень. Цього ж дня оперативники та працівники групи реагування патрульної поліції затримали нападника. Ним виявився 31-річний житель Ірпеня.

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Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ). Наразі суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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