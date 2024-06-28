Путь к центральному железнодорожному вокзалу в Киеве освободили после того, как его частично блокировали ранее сегодня, поезда дальше едут по графику, сообщили в пятницу в Укрзализныце, пишет УНН.

Детали

"Путь к вокзалу свободен, едем дальше по расписанию", - сообщили в УЗ в соцсетях.

Напомним

Ранее сегодня в УЗ сообщали, что проезд к центральному железнодорожному вокзалу в Киеве частично заблокирован из-за действий протестующих, а отправку поездов придерживают на 10 минут.