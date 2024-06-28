Проїзд до вокзалу у Києві звільнили після часткового блокування, поїзди курсують за розкладом
Київ • УНН
Шлях до центрального залізничного вокзалу Києва був тимчасово заблокований протестувальниками раніше сьогодні, що спричинило притримування поїздів, але з того часу він був розчищений, і поїзди зараз курсують за розкладом.
Шлях до центрального залізничного вокзалу у Києві звільнили після того, як його частково блокували раніше сьогодні, поїзди далі їдуть за графіком, повідомили у п'ятницю в Укрзалізниці, пише УНН.
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"Шлях до вокзалу вільний, їдемо далі за розкладом", - повідомили в УЗ у соцмережах.
Нагадаємо
Раніше сьогодні в УЗ повідомляли, що проїзд до центрального залізничного вокзалу у Києві частково заблоковано через дії протестувальників, а відправку поїздів притримують на 10 хвилин.