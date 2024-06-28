До вокзалу у Києві частково заблокували проїзд, відправку поїздів притримують
Київ • УНН
Протестувальники частково заблокували доступ до центрального залізничного вокзалу Києва, що призвело до 10-хвилинної притримки поїздів.
Проїзд до центрального залізничного вокзалу у Києві частково заблоковано через дії протестувальників, відправку поїздів притримують на 10 хвилин, повідомили в Укрзалізниці у п'ятницю, пише УНН.
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"До уваги пасажирів та зустрічаючих, що прямують на Центральний залізничний вокзал Києва. Проїзд до центрального вокзалу у Києві частково заблокований через дії протестувальників", - ідеться у повідомленні.
В УЗ заявили, що вважають "неприпустимим, щоб військові, медики, волонтери та родини з дітьми не потрапили на свої рейси, тому притримуємо відправки на 10 хвилин".
Як вказано, ця акція не стосується будь-яких аспектів діяльності Укрзалізниці та залізничних вокзалів станції Київ-Пасажирський.
"Радимо киянам тимчасово віддавати перевагу Південному вокзалу", - сказано у повідомленні.
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