К вокзалу в Киеве частично заблокировали проезд, отправку поездов придерживают

Проезд к центральному железнодорожному вокзалу в Киеве частично заблокирован из-за действий протестующих, отправку поездов придерживают на 10 минут, сообщили в Укрзализныце в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Вниманию пассажиров и встречающих, следующих на Центральный железнодорожный вокзал Киева. Проезд к центральному вокзалу в Киеве частично заблокирован из-за действий протестующих", - говорится в сообщении.

В УЗ заявили, что считают "недопустимым, чтобы военные, медики, волонтеры и семьи с детьми не попали на свои рейсы, поэтому придерживаем отправки на 10 минут".

Как указано, эта акция не касается каких-либо аспектов деятельности Укрзализныци и железнодорожных вокзалов станции Киев-Пассажирский.

"Советуем киевлянам временно отдавать предпочтение Южному вокзалу", - сказано в сообщении.

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