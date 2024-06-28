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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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К вокзалу в Киеве частично заблокировали проезд, отправку поездов придерживают

К вокзалу в Киеве частично заблокировали проезд, отправку поездов придерживают

Киев  •  УНН

28 июня 2024, 07:19  •  8376 просмотра

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Протестующие частично заблокировали доступ к центральному железнодорожному вокзалу Киева, что привело к 10-минутной задержке поездов.

Проезд к центральному железнодорожному вокзалу в Киеве частично заблокирован из-за действий протестующих, отправку поездов придерживают на 10 минут, сообщили в Укрзализныце в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Вниманию пассажиров и встречающих, следующих на Центральный железнодорожный вокзал Киева. Проезд к центральному вокзалу в Киеве частично заблокирован из-за действий протестующих", - говорится в сообщении.

В УЗ заявили, что считают "недопустимым, чтобы военные, медики, волонтеры и семьи с детьми не попали на свои рейсы, поэтому придерживаем отправки на 10 минут".

Как указано, эта акция не касается каких-либо аспектов деятельности Укрзализныци и железнодорожных вокзалов станции Киев-Пассажирский.

"Советуем киевлянам временно отдавать предпочтение Южному вокзалу", - сказано в сообщении.

Дополнительные поезда запускают из Киева во Львов и в горы21 июня 2024, 13:59 • 39148 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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