Уже на следующей неделе Украина планирует получить очередной транш от Международного валютного фонда в 2,2 миллиарда долларов. Об этом в эфире телемарафона заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Впервые в своей истории Украина прошла уже четвертый пересмотр программы МВФ. Мы надеемся сегодня получить положительное решение борда МВФ и уже в понедельник-вторник ожидаем следующий транш в 2,2 миллиарда долларов от Фонда - заявил Шмыгаль.

По его словам, программа рассчитана на 4 года и охватывает сотрудничество со странами G7 на общую сумму в 122 миллиарда бюджетной поддержки Украины.

Напомним

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что 28 июня, ожидается заседание правления МВФ по Украине, где запланирован 4-ый пересмотр программы EFF, а после этого - $2,2 млрд транша.