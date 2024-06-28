Киев • УНН
Украина ожидает получить транш от МВФ в размере $2,2 млрд на следующей неделе после прохождения четвертого пересмотра программы МВФ.
Уже на следующей неделе Украина планирует получить очередной транш от Международного валютного фонда в 2,2 миллиарда долларов. Об этом в эфире телемарафона заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
Впервые в своей истории Украина прошла уже четвертый пересмотр программы МВФ. Мы надеемся сегодня получить положительное решение борда МВФ и уже в понедельник-вторник ожидаем следующий транш в 2,2 миллиарда долларов от Фонда
По его словам, программа рассчитана на 4 года и охватывает сотрудничество со странами G7 на общую сумму в 122 миллиарда бюджетной поддержки Украины.
Напомним
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что 28 июня, ожидается заседание правления МВФ по Украине, где запланирован 4-ый пересмотр программы EFF, а после этого - $2,2 млрд транша.