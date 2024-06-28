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Наступного тижня Україна очікує отримати транш від МВФ у розмірі 2,2 млрд доларів - Шмигаль

Київ • УНН

 • 16790 перегляди

Україна очікує отримати транш від МВФ у розмірі $2,2 млрд наступного тижня після проходження четвертого перегляду програми МВФ.

Наступного тижня Україна очікує отримати транш від МВФ у розмірі 2,2 млрд доларів - Шмигаль

Вже наступного тижня Україна планує отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонду у 2,2 мільярда доларів. Про це в ефірі телемарафону заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

Вперше у своїй історії Україна пройшла вже четвертий перегляд програми МВФ. Ми сподіваємось сьогодні отримати позитивне рішення борда МВФ і вже в понеділок-вівторок очікуємо наступний транш у  2,2 мільярда доларів від Фонду

- заявив Шмигаль. 

За його словами, програма розрахована на 4 роки і охоплює співпрацю з країнами G7 на загальну суму в 122 мільярди бюджетної підтримки України. 

Нагадаємо

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що 28 червня, очікується засідання правління МВФ по Україні, де заплановано 4-ий перегляд програми EFF, а після цього - $2,2 млрд траншу.

Володимир Омельченко

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