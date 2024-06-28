Наступного тижня Україна очікує отримати транш від МВФ у розмірі 2,2 млрд доларів - Шмигаль
Київ • УНН
Україна очікує отримати транш від МВФ у розмірі $2,2 млрд наступного тижня після проходження четвертого перегляду програми МВФ.
Вже наступного тижня Україна планує отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонду у 2,2 мільярда доларів. Про це в ефірі телемарафону заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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Вперше у своїй історії Україна пройшла вже четвертий перегляд програми МВФ. Ми сподіваємось сьогодні отримати позитивне рішення борда МВФ і вже в понеділок-вівторок очікуємо наступний транш у 2,2 мільярда доларів від Фонду
За його словами, програма розрахована на 4 роки і охоплює співпрацю з країнами G7 на загальну суму в 122 мільярди бюджетної підтримки України.
Нагадаємо
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що 28 червня, очікується засідання правління МВФ по Україні, де заплановано 4-ий перегляд програми EFF, а після цього - $2,2 млрд траншу.