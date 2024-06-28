В Сумской области судят мужчину за изготовление оружия для защиты своего села от возможного российского вторжения в начале полномасштабной войны в Украине. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что возьмет дело на личный контроль, передает УНН.

В сюжете "Суспільне. Суми" говорится о том, что мужчина изготовил оружие с целью самозащиты - для того, чтобы защищать родное село от захватчиков. Тогда вся Украина изготавливала "коктейли Молотова", а сейчас мужчина предстал перед судом за стремление защитить себя и односельчан - написал Лубинец в Telegram.

Омбудсман напомнил, что в соответствии со ст. 17 Конституции Украины "Защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего Украинского народа". Поэтому, по словам Лубинца, мужчина добросовестно выполнял свой долг, а оказался на скамье подсудимых.

Беру это дело на личный контроль и буду принимать все надлежащие меры для защиты прав человека, ведь здравый смысл и справедливость должны победить!", - указал Лубинец.

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Что известно

"Суспільне. Суми" сообщало, что в Тростянецком суде на Сумщине продолжается рассмотрение дела жителя села Каменка Виталия Куколя, которого обвиняют в изготовлении и хранении оружия и взрывчатки. Мужчина заявляет, что таким образом готовился защищать свое село от российских войск в начале полномасштабного вторжения.

Куколю инкриминируют статью "Незаконное обращение с оружием". Если его вину докажут, мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.