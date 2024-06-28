На Сумщині чоловіка судять за виготовлення зброї для захисту села від вторгнення рф: Омбудсман відреагував
Київ • УНН
У Сумській області судять чоловіка за виготовлення зброї для захисту свого села від можливого російського вторгнення на початку повномасштабної війни в Україні, і Омбудсман взяла цю справу під особистий контроль з метою захисту прав людини.
У Сумській області судять чоловіка за виготовлення зброї для захисту свого села від можливого російського вторгнення на початку повномасштабної війни в Україні. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що візьме справу на особистий контроль, передає УНН.
У сюжеті "Суспільне. Суми" йдеться про те, що чоловік виготовив зброю з метою самозахисту - для того, аби захищати рідне село від загарбників. Тоді вся Україна виготовляла "коктейлі Молотова", а нині чоловік постав перед судом за прагнення захистити себе та односельчан
Омбудсман нагадав, що відповідно до ст. 17 Конституції України "Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу". Тож, за словами Лубінця, чоловік сумлінно виконував свій обов'язок, а опинився на лаві підсудних.
Беру цю справу на особистий контроль та буду вживати всіх належних заходів для захисту прав людини, адже здоровий глузд та справедливість мають перемогти!", - вказав Лубінець.
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Що відомо
"Суспільне. Суми" повідомляло, що у Тростянецькому суді на Сумщині триває розгляд справи жителя села Кам’янка Віталія Куколя, якого обвинувачують у виготовленні й зберіганні зброї та вибухівки. Чоловік заявляє, що у такий спосіб готувався захищати своє село від російських військ на початку повномасштабного вторгнення.
Куколю інкримінують статтю "Незаконне поводження зі зброєю". Якщо його провину доведуть, чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.