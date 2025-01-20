Высокие тарифы и мирное соглашение: Европа готовится к первому дню президентства Трампа

Сегодня Дональд Трамп официально вступает в должность президента США. Европейские страны внимательно следят за его заявлениями о повышении тарифов, выходе из климатических соглашений и планов по Украине. Кроме того, в ЕС уже готовятся к потенциальным изменениям в трансатлантических отношениях и ищут пути избежания конфликтов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Time.

Сегодня состоится инаугурация Дональда Трампа на посту президента США, и ожидается, что он сразу приступит к реализации своих политических инициатив. Европейские чиновники будут внимательно следить за этим событием, чтобы понять, как новый срок Трампа повлияет на их отношения и будущее.

Инаугурация происходит на фоне недавних заявлений Трампа о намерении повысить тарифы для союзников, рассмотреть идею приобретения Гренландии и выйти из климатических соглашений. Ожидается, что новоизбранный президент подпишет около 100 указов, чтобы воплотить часть своих обещаний.

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Несмотря на громкие заявления Трампа, ЕС сохранял спокойствие, готовясь к различным сценариям и ожидая, какие решения будут приняты после инаугурации.

«Трамп эффективен потому, что он непредсказуем - мы можем догадываться, что он сделает, но не можем знать», - сказал один чиновник ЕС.

Один из европейских чиновников отметил, что ЕС должен сформировать собственную повестку дня вместо того, чтобы просто реагировать на действия Дональда Трампа. По его словам, Евросоюз должен продемонстрировать свою сплоченность и прекратить проявлять бездействие. Подобное мнение высказал и высокопоставленный дипломат из страны, не являющейся членом ЕС, подчеркнув необходимость активных действий со стороны объединения.

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Угрозы Трампа ввести огромные торговые тарифы являются одной из самых тревожных перспектив для ЕС, ведь США являются его крупнейшим торговым и инвестиционным партнером.

«Нашим первым намерением с новой администрацией является конструктивное, позитивное сотрудничество с целью поиска взаимовыгодных результатов. Если потребуется, мы будем защищать наши законные интересы, наши компании и наши государства-члены», - заявил на прошлой неделе представитель Еврокомиссии Улоф Гилл, подчеркнув, что комиссия готова „ко всем возможным результатам“.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже предложила шаги для избежания торговой войны с США, в частности увеличение закупок американского СПГ. Однако ЕС не имеет полномочий осуществлять прямые закупки.

Кроме того, Евросоюз пересматривает свое расследование в отношении деятельности американских технологических компаний, ожидая сигналов со стороны США.

Европейские чиновники будут внимательно наблюдать и за деталями планов Дональда Трампа по Украине, в частности его обещанием завершить войну в течение шести месяцев. Однако внутренние разногласия в ЕС могут осложнить демонстрацию единой позиции, поскольку правящие партии в Венгрии, Италии и Нидерландах демонстрируют симпатии к Трампу.

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Ожидая политических изменений, Трамп пригласил на свою инаугурацию правых политиков, среди которых премьер-министр Италии Мелони и бельгийский ультраправый лидер Том Ван Грикен. Интересно, что обычно на таких событиях иностранные лидеры не присутствуют. Однако встреча с фон дер Ляйен пока не запланирована.

Напомним

Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассказал, что планирует подписать «рекордное» количество указов после вступления в должность. Он также отметил, что массовые депортации и поездка в Лос-Анджелес для оценки ущерба от лесных пожаров станут ключевыми пунктами повестки дня в первую неделю его президентства.