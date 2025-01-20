Високі тарифи та мирна угода: Європа готується до першого дня президентства Трампа

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Київ • УНН

 • 70142 перегляди

Сьогодні відбудеться інавгурація Дональда Трампа, після якої він планує підписати близько 100 указів. ЄС готується до потенційних змін у торгівлі, кліматичній політиці та позиції щодо України.

Сьогодні Дональд Трамп офіційно вступає на посаду президента США. Європейські країни уважно стежать за його заявами щодо підвищення тарифів, виходу з кліматичних угод і планів щодо України. Крім того, у ЄС вже  готуються до потенційних змін у трансатлантичних відносинах та шукають шляхи уникнення конфліктів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Time.

Сьогодні відбудеться інавгурація Дональда Трампа на посаді президента США, і очікується, що він одразу розпочне реалізацію своїх політичних ініціатив. Європейські чиновники уважно стежитимуть за цією подією, щоб зрозуміти, як новий термін Трампа вплине на їхні відносини та майбутнє.

Інавгурація відбувається на тлі нещодавніх заяв Трампа про намір підвищити тарифи для союзників, розглянути ідею придбання Гренландії та вийти з кліматичних угод. Очікується, що новообраний президент підпише близько 100 указів, щоб втілити частину своїх обіцянок.

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Попри гучні заяви Трампа, ЄС зберігав спокій, готуючись до різних сценаріїв та чекаючи, які рішення будуть ухвалені після інавгурації.

"Трамп ефективний тому, що він непередбачуваний - ми можемо здогадуватися, що він зробить, але не можемо знати", - сказав один чиновник ЄС.

Один із європейських чиновників зазначив, що ЄС має сформувати власний порядок денний замість того, щоб просто реагувати на дії Дональда Трампа. За його словами, Євросоюз повинен продемонструвати свою згуртованість і припинити проявляти бездіяльність. Подібну думку висловив і високопосадовий дипломат із країни, яка не є членом ЄС, наголосивши на необхідності активних дій з боку об’єднання.

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Погрози Трампа запровадити величезні торговельні тарифи є однією з найбільш тривожних перспектив для ЄС, адже США є його найбільшим торговельним та інвестиційним партнером.

"Нашим першим наміром з новою адміністрацією є конструктивна, позитивна співпраця з метою пошуку взаємовигідних результатів. Якщо буде потрібно, ми будемо захищати наші законні інтереси, наші компанії і наші держави-члени", - заявив минулого тижня речник Єврокомісії Улоф Гілл, підкресливши, що комісія готова "до всіх можливих результатів".

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже запропонувала кроки для уникнення торговельної війни з США, зокрема збільшення закупівель американського СПГ. Проте ЄС не має повноважень здійснювати прямі закупівлі.

Крім того, Євросоюз переглядає своє розслідування щодо діяльності американських технологічних компаній, очікуючи сигналів з боку США.

Європейські чиновники уважно спостерігатимуть й за деталями планів Дональда Трампа щодо України, зокрема його обіцянкою завершити війну протягом шести місяців. Проте внутрішні розбіжності в ЄС можуть ускладнити демонстрацію єдиної позиції, оскільки правлячі партії в Угорщині, Італії та Нідерландах демонструють симпатії до Трампа.

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Очікуючи на політичні зміни, Трамп запросив на свою інавгурацію правих політиків, серед яких прем’єр-міністр Італії Мелоні та бельгійський ультраправий лідер Том Ван Грікен. Цікаво, що зазвичай на таких подіях іноземні лідери не присутні. Однак зустріч із фон дер Ляєн поки що не запланована.

Нагадаємо 

Новообраний президент США Дональд Трамп розповів, що планує підписати "рекордну" кількість указів після вступу на посаду. Він також зазначив, що масові депортації та поїздка до Лос-Анджелеса для оцінки збитків від лісових пожеж стануть ключовими пунктами порядку денного в перший тиждень його президентства.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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