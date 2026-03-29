В Украине из-за массовой атаки дронов РФ остановились поезда с пассажирами

Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Два гуманитарных судна из Мексики добрались до Гаваны после исчезновения в море28 марта, 23:56 • 4472 просмотра
Россия пригрозила Южной Корее "ответом" в случае передачи оружия Украине03:28 • 8382 просмотра
Дроны в очередной раз атаковали Ленинградскую область, поврежден порт Усть-Луга03:46 • 9112 просмотра
Партизаны АТЕШ сожгли узлы РЭБ под Новгородом и открыли дронам путь к авиазаводуPhotoVideo04:08 • 7568 просмотра
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto07:40 • 3876 просмотра
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto07:40 • 4196 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы07:21 • 7170 просмотра
Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения28 марта, 10:58 • 30226 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее28 марта, 07:00 • 43950 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 39229 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 15196 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo28 марта, 13:27 • 15710 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИVideo28 марта, 12:57 • 16691 просмотра
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 22322 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 26045 просмотра
В Украине из-за массовой атаки дронов РФ остановились поезда с пассажирами

Киев • УНН

 • 1882 просмотра

Из-за угрозы обстрелов 29 марта поезда останавливали в полях для эвакуации пассажиров. Ряд рейсов прибывает с опозданием после атаки 442 беспилотников.

29 марта из-за массированных атак беспилотников почти по всей территории Украины пассажирские поезда были вынуждены остановиться на пути к местам назначения. Об этом сообщает УНН.

Поезда останавливали в полях, вблизи лесов и на малых станциях вынужденно, чтобы не подвергать пассажиров опасности. Людей просили одеться и выйти из вагонов.

Так, поезд сообщением "Киев-Кривой Рог" останавливали трижды, чтобы эвакуировать пассажиров.

В соцсетях украинцы активно делятся кадрами из своих поездок. В подавляющем большинстве люди стоят с личными вещами возле вагонов и ждут, пока опасность минует. Некоторые, чтобы спастись от холода, даже накидывают на верхнюю одежду одеяла.

В целом сейчас с опозданием в пункты назначения прибывает целый ряд поездов. Среди них поезда "Днепр - Одесса", "Киев - Николаев", "Пшемысль - Киев", "Киев - Вена", "Хелм-Киев", "Ужгород-Днепр", "Киев - Варшава", "Киев-Чоп".

В ночь на 29 марта рф атаковала Украину ракетой "Кинжал" и 442 ударными БПЛА. Зафиксировали попадания 16 дронов на 7 локациях и падение обломков в 14 местах.

