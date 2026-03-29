В Украине из-за массовой атаки дронов РФ остановились поезда с пассажирами

29 марта из-за массированных атак беспилотников почти по всей территории Украины пассажирские поезда были вынуждены остановиться на пути к местам назначения. Об этом сообщает УНН.

Поезда останавливали в полях, вблизи лесов и на малых станциях вынужденно, чтобы не подвергать пассажиров опасности. Людей просили одеться и выйти из вагонов.

Так, поезд сообщением "Киев-Кривой Рог" останавливали трижды, чтобы эвакуировать пассажиров.

В соцсетях украинцы активно делятся кадрами из своих поездок. В подавляющем большинстве люди стоят с личными вещами возле вагонов и ждут, пока опасность минует. Некоторые, чтобы спастись от холода, даже накидывают на верхнюю одежду одеяла.

В целом сейчас с опозданием в пункты назначения прибывает целый ряд поездов. Среди них поезда "Днепр - Одесса", "Киев - Николаев", "Пшемысль - Киев", "Киев - Вена", "Хелм-Киев", "Ужгород-Днепр", "Киев - Варшава", "Киев-Чоп".

В ночь на 29 марта рф атаковала Украину ракетой "Кинжал" и 442 ударными БПЛА. Зафиксировали попадания 16 дронов на 7 локациях и падение обломков в 14 местах.