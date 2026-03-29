рф атакувала Україну ракетою "Кинджал" та 442 ударними БПЛА - Повітряні сили

$43.8850.61
ukenru
28 березня, 17:19
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1м/с
93%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Іран дозволив 20 пакистанським кораблям пройти через Ормузьку протоку28 березня, 21:31 • 4922 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,2 бала28 березня, 22:07 • 9042 перегляди
росія пригрозила Південній Кореї "відповіддю" у разі передачі зброї Україні03:28 • 3740 перегляди
Дрони в черговий раз атакували ленінградську область, пошкоджено порт усть-луга03:46 • 4524 перегляди
Партизани АТЕШ спалили вузли РЕБ під новгородом і відкрили дронам шлях до авіазаводуPhotoVideo04:08 • 3090 перегляди
Публікації
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 28596 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 42301 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 37846 перегляди
Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малимPhoto27 березня, 16:52 • 37507 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 83672 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Кім Чен Ин
Лев XIV
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Катар
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 14169 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 14737 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 15784 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 21504 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 25242 перегляди
Актуальне
Техніка
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Соціальна мережа
Іл-78
Bild

рф атакувала Україну ракетою "Кинджал" та 442 ударними БПЛА - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 574 перегляди

Сили оборони знищили 380 ворожих БПЛА різних типів під час нічної атаки. Зафіксовано влучання 16 дронів на 7 локаціях та падіння уламків у 14 місцях.

У ніч на 29 березня росіяни атакували Україну аеробалістичною ракетою "Кинджал" та 442 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.

Деталі

Ракету було запущено з рязанської області, а безпілотники - з курська, орла, міллерово, приморсько-ахтарська, а також з окупованого Криму. Близько 300 із цих БПЛА - "шахеди".

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Було збито або подавлено 380 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. Водночас зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

Нагадаємо

Впродовж минулої доби 28 березня на фронті відбулось 236 бойових зіткнень. Окупанти завдали одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 89 авіаційних ударів, скинувши 280 керованих авіабомб.

Водночас Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження або знищення 1305 цілей противника.

Євген Устименко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Курськ
Збройні сили України
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Крим