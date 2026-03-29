рф атакувала Україну ракетою "Кинджал" та 442 ударними БПЛА - Повітряні сили
Київ • УНН
Сили оборони знищили 380 ворожих БПЛА різних типів під час нічної атаки. Зафіксовано влучання 16 дронів на 7 локаціях та падіння уламків у 14 місцях.
У ніч на 29 березня росіяни атакували Україну аеробалістичною ракетою "Кинджал" та 442 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.
Деталі
Ракету було запущено з рязанської області, а безпілотники - з курська, орла, міллерово, приморсько-ахтарська, а також з окупованого Криму. Близько 300 із цих БПЛА - "шахеди".
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Було збито або подавлено 380 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. Водночас зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.
Нагадаємо
Впродовж минулої доби 28 березня на фронті відбулось 236 бойових зіткнень. Окупанти завдали одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 89 авіаційних ударів, скинувши 280 керованих авіабомб.
Водночас Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження або знищення 1305 цілей противника.