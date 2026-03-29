рф атаковала Украину ракетой "Кинжал" и 442 ударными БПЛА - Воздушные силы
Киев • УНН
Силы обороны уничтожили 380 вражеских БПЛА различных типов во время ночной атаки. Зафиксировано попадание 16 дронов в 7 локациях и падение обломков в 14 местах.
В ночь на 29 марта россияне атаковали Украину аэробаллистической ракетой "Кинжал" и 442 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
Детали
Ракета была запущена из рязанской области, а беспилотники - из курска, орла, миллерово, приморско-ахтарска, а также из оккупированного Крыма. Около 300 из этих БПЛА - "шахеды".
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Было сбито или подавлено 380 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов. В то же время зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.
Напомним
За прошедшие сутки 28 марта на фронте произошло 236 боевых столкновений. Оккупанты нанесли один ракетный удар с применением одной ракеты и 89 авиационных ударов, сбросив 280 управляемых авиабомб.
В то же время Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины сообщили о поражении или уничтожении 1305 целей противника.