В Україні через масову атаку дронів рф зупинилися потяги з пасажирами

29 березня через масові дронові атаки майже по всій території України вимушено зупинилися на шляху до місць призначення пасажирські потяги. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Поїзди зупиняли у полях, поблизу лісів та на малих станціях вимушено, аби не наражати пасажирів на небезпеку. Людей просили одягнутися та вийти з вагонів.

Так, потяг, сполученням "Київ-Кривий Ріг" зупиняли тричі, щоб евакуювати пасажирів.

У соцмережах українці активно діляться кадрами зі своїх поїздок. У переважній більшості люди стоять із особистими речами поблизу вагонів та чекають, поки небезпека мине. Дехто, аби врятуватися від холоду, навіть накидає на верхній одяг ковдри.

Загалом наразі із запізненням до пунктів призначення прибуває ціла низка потягів. Серед них поїзди "Дніпро - Одеса", "Київ - Миколаїв", "Пшемисль - Київ", "Київ -Відень", "Хелм-Київ", "Ужгород-Дніпро", "Київ - Варшава", "Київ- Чоп".

Нагадаємо

У ніч на 29 березня рф атакувала Україну ракетою "Кинджал" та 442 ударними БПЛА. Зафіксували влучання 16 дронів на 7 локаціях та падіння уламків у 14 місцях.