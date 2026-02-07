В Украине 7 февраля ожидается I уровень опасности – Гидрометцентр

$43.140.00
50.900.00
ukenru
Эксклюзив
06:00 • 7476 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 21013 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 35711 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 30789 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 26647 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 34174 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 14914 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 34655 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 18424 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 20950 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1.7м/с
88%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
137 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте6 февраля, 23:36 • 8320 просмотра
"Адские санкции": Стефанчук в США обсудил с Грэмом и Блюменталем средства влияния на рфPhoto7 февраля, 00:38 • 14818 просмотра
Украина под комбинированной атакой врага: взрывы в Харькове, Виннице и Бурштыне04:07 • 8360 просмотра
ISW: кремль настаивает на полной дипломатической и военной капитуляции Украины04:30 • 17925 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto07:00 • 7472 просмотра
публикации
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto07:00 • 7770 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 34174 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 32741 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 34655 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 44948 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Харьков
Винница
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 9542 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 23928 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 26526 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 35610 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 38699 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Фильм

В Украине 7 февраля ожидается I уровень опасности – Гидрометцентр

Киев • УНН

 • 1198 просмотра

В Украине 7 февраля ожидается I уровень опасности из-за гололеда и гололедицы в центральных и восточных областях. Это приведет к усложнению работы предприятий и движения транспорта.

В Украине 7 февраля ожидается I уровень опасности – Гидрометцентр

В субботу, 7 февраля, в Украине ожидается I уровень опасности, желтый. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

В центральных и восточных областях гололед, на дорогах гололедица. Речь идет о Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта 

- говорится в прогнозе.

Украина готовится к снегу, дождю и гололедице 7 февраля - Гидрометцентр07.02.26, 06:59 • 3506 просмотров

Евгений Устименко

Погода и окружающая среда
Энергетика
Укргидрометцентр
Донецкая область
Винницкая область
Черкасская область
Кировоградская область
Харьковская область
Полтавская область
Луганская область
Днепропетровская область
Украина