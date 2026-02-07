В Украине 7 февраля ожидается I уровень опасности – Гидрометцентр
Киев • УНН
В Украине 7 февраля ожидается I уровень опасности из-за гололеда и гололедицы в центральных и восточных областях. Это приведет к усложнению работы предприятий и движения транспорта.
В субботу, 7 февраля, в Украине ожидается I уровень опасности, желтый. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
В центральных и восточных областях гололед, на дорогах гололедица. Речь идет о Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта
