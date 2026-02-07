Украина готовится к снегу, дождю и гололедице 7 февраля - Гидрометцентр

$43.140.03
6 февраля, 16:55
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Взрыв на автопредприятии во Львовской области: установлены личности погибшего и пострадавших, открыто производство
Украина утвердила стратегию по Антарктике, Арктике и Мировому океану - МИД
Помогут сохранить здоровье, жизнь и имущество: МВД предоставило ключевые правила использования альтернативных источников питания
Волынская область подверглась атаке, поврежден объект критической инфраструктуры - ОВА
"Адские санкции": Стефанчук в США обсудил с Грэмом и Блюменталем средства влияния на рф
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя
Украина готовится к снегу, дождю и гололедице 7 февраля - Гидрометцентр

Киев • УНН

 • 20 просмотра

7 февраля в Украине ожидается облачная погода со снегом на севере и дождем на юге. На дорогах возможна гололедица, а на Закарпатье до 8° тепла.

Украина готовится к снегу, дождю и гололедице 7 февраля - Гидрометцентр

В субботу, 7 февраля, на большей части территории Украины ожидается облачная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в северной части пройдет снег; температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза. На юге страны осадки преимущественно в виде дождя, температура днем составит 1-6° тепла, в Крыму 6-11°.

На остальной территории снег и дождь, в центральных и восточных областях гололедица; температура в течение суток от 4° мороза до 1° тепла (днем на Закарпатье 3-8° тепла). На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица; на Прикарпатье, Закарпатье, юге и востоке страны местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в субботу будет облачно, возможен снег. Температура воздуха -4°...-2°.

Вадим Хлюдзинский

