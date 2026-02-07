Украина готовится к снегу, дождю и гололедице 7 февраля - Гидрометцентр
Киев • УНН
7 февраля в Украине ожидается облачная погода со снегом на севере и дождем на юге. На дорогах возможна гололедица, а на Закарпатье до 8° тепла.
В субботу, 7 февраля, на большей части территории Украины ожидается облачная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в северной части пройдет снег; температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза. На юге страны осадки преимущественно в виде дождя, температура днем составит 1-6° тепла, в Крыму 6-11°.
На остальной территории снег и дождь, в центральных и восточных областях гололедица; температура в течение суток от 4° мороза до 1° тепла (днем на Закарпатье 3-8° тепла). На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица; на Прикарпатье, Закарпатье, юге и востоке страны местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с
В Киеве и области в субботу будет облачно, возможен снег. Температура воздуха -4°...-2°.
