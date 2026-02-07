Україна готується до снігу, дощу та ожеледиці 7 лютого - Гідрометцентр
Київ • УНН
7 лютого в Україні очікується хмарна погода зі снігом на півночі та дощем на півдні. На дорогах можлива ожеледиця, а на Закарпатті до 8° тепла.
У суботу, 7 лютого, на більшості території України очікуються хмарна погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, у північній частині пройде сніг; температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу. На півдні країни опади переважно в вигляді дощу, температура вдень становитиме 1-6° тепла, в Криму 6-11°.
На решті території сніг та дощ, у центральних та східних областях ожеледь; температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла (вдень на Закарпатті 3-8° тепла). На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця; на Прикарпатті, Закарпатті, півдні та сході країни подекуди туман. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с
У Києві та області у суботу буде хмарно, можливий сніг. Температура повітря -4°...-2°.
