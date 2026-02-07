Україна готується до снігу, дощу та ожеледиці 7 лютого - Гідрометцентр

$43.140.03
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 12701 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 24123 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 20998 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 19060 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 24270 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 13173 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 28638 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17997 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20601 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 68750 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 24276 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 28642 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 68753 перегляди
Україна готується до снігу, дощу та ожеледиці 7 лютого - Гідрометцентр

Київ • УНН

 • 16 перегляди

7 лютого в Україні очікується хмарна погода зі снігом на півночі та дощем на півдні. На дорогах можлива ожеледиця, а на Закарпатті до 8° тепла.

Україна готується до снігу, дощу та ожеледиці 7 лютого - Гідрометцентр

У суботу, 7 лютого, на більшості території України очікуються хмарна погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, у  північній частині пройде сніг; температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу. На півдні країни опади переважно в вигляді дощу, температура вдень становитиме 1-6° тепла, в Криму 6-11°.

На решті території сніг та дощ, у центральних та східних областях ожеледь; температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла (вдень на Закарпатті 3-8° тепла). На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця; на Прикарпатті, Закарпатті, півдні та сході країни подекуди туман. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у суботу буде хмарно, можливий сніг. Температура повітря -4°...-2°.

