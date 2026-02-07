В Україні 7 лютого очікується І рівень небезпечності - Гідрометцентр
Київ • УНН
В Україні 7 лютого очікується І рівень небезпечності через ожеледь та ожеледицю у центральних та східних областях. Це призведе до ускладнення роботи підприємств та руху транспорту.
У суботу, 7 лютого, в Україні очікується I рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
У центральних та східних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця. Йдеться про Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Дніпропетровську, Харківську, Донецьку і Луганську області.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту
