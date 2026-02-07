$43.140.00
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
6 лютого, 16:55
Санкції сильно б'ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
6 лютого, 16:00
Комп'ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
6 лютого, 14:41
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
6 лютого, 12:09
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
6 лютого, 11:00
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
6 лютого, 09:41
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
В Україні 7 лютого очікується І рівень небезпечності - Гідрометцентр

Київ • УНН

 • 332 перегляди

В Україні 7 лютого очікується І рівень небезпечності через ожеледь та ожеледицю у центральних та східних областях. Це призведе до ускладнення роботи підприємств та руху транспорту.

В Україні 7 лютого очікується І рівень небезпечності - Гідрометцентр

У суботу, 7 лютого, в Україні очікується I рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі

У центральних та східних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця. Йдеться про Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Дніпропетровську, Харківську, Донецьку і Луганську області.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту 

- йдеться в прогнозі.

Україна готується до снігу, дощу та ожеледиці 7 лютого - Гідрометцентр07.02.26, 06:59

Євген Устименко

Погода та довкілля
Енергетика
Укргідрометцентр
Донецька область
Вінницька область
Черкаська область
Кіровоградська область
Харківська область
Полтавська область
Луганська область
Дніпропетровська область
