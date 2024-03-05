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В Лондоне обеспокоены последствиями утечки разговора между немецкими офицерами о британской помощи Украине

В Лондоне обеспокоены последствиями утечки разговора между немецкими офицерами о британской помощи Украине

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 00:48  •  3491 просмотра

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Британские власти считают утечку разговоров офицеров Бундесвера о британских войсках в Украине серьезной проблемой, но заявляют, что это не повлияет на помощь Лондона Киеву или сотрудничество с Берлином.

Британские власти считают "очень серьезной" ситуацию с утечкой переговоров офицеров бундесвера, которая пролила свет на присутствие военнослужащих королевских ВС в Украине. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Риши Сунака, передает УНН.

Детали

По его словам, это "очень серьезный вопрос", однако утечка не повлияет на предоставление Лондоном помощи Киеву и сотрудничество с Берлином.

"Мы ясно дали понять с самого начала, что Великобритания обеспечит Украину необходимой помощью, в частности летальной, чтобы она могла защищаться и вернуть свою суверенную территорию

сказал Риши Сунак.

Представитель Сунака добавил, что Соединенное Королевство "имеет длительные и очень тесные связи в сфере обороны с Германией".

Несмотря на публичные заявления о поддержке властей Германии, на самом деле правительство Великобритании, согласно изданию, встревожено возможными последствиями утечки.

"Что вызывает еще большее беспокойство, так это то, что Россия определила Германию как самое слабое звено в Североатлантическом альянсе, а канцлера ФРГ Олафа Шольца  - как полезного идиота, чтобы вывести Германию из уравнения. И они могут быть правы, учитывая, какую позицию занимают Шольц и его партия в этом вопросе

приводит газета высказывания дипломатического источника.

Согласно The Daily Telegraph, тема утечки может обсуждаться во время визита главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в Берлин 7 марта, где у него запланирована встреча с его немецкой коллегой Анналеной Бербок. 

Шольц прокомментировал вероятную утечку разговора офицеров Бундесвера2 марта 2024, 14:15 • 30878 просмотров

Лилия Подоляк

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У Лондоні стурбовані наслідками витоку розмови між німецькими офіцерами про британську допомогу Україні
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В Лондоне обеспокоены последствиями утечки разговора между немецкими офицерами о британской помощи Украине

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