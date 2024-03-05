У Лондоні стурбовані наслідками витоку розмови між німецькими офіцерами про британську допомогу Україні

Британська влада вважає "дуже серйозною" ситуацію з витоком переговорів офіцерів бундесверу, який пролив світло на присутність військовослужбовців королівських ЗС в Україні. Про це повідомила газета The Daily Telegraph із посиланням на представника прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, передає УНН.

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За його словами, це "дуже серйозне питання", проте витік не вплине на надання Лондоном допомоги Києву та співпрацю з Берліном.

"Ми ясно дали зрозуміти із самого початку, що Британія забезпечить Україну необхідною допомогою, зокрема летальною, щоб вона могла захищатися та повернути свою суверенну територію

Представник Сунака додав, що Сполучене Королівство "має тривалі та дуже тісні зв'язки у сфері оборони з Німеччиною".

Незважаючи на публічні заяви про підтримку влади Німеччини, насправді уряд Великобританії, згідно з виданням, стривожений можливими наслідками витоку.

"Що викликає ще більше занепокоєння, то це те, що Росія визначила Німеччину як найслабшу ланку в Північноатлантичному альянсі, а канцлера ФРН Олафа Шольца — як корисного ідіота, щоб вивести Німеччину з рівняння. І вони можуть мати рацію, враховуючи, яку позицію займають Шольц і його партія в цьому питанні