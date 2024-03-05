У Лондоні стурбовані наслідками витоку розмови між німецькими офіцерами про британську допомогу Україні

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9138 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 70221 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154945 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 151938 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125666 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133920 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85730 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93375 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98978 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89763 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.9м/с
61%
Популярнi новини

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 8028 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 10079 перегляди

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

13 квітня, 13:53 • 6142 перегляди

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 4868 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5138 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 151940 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223714 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373238 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309327 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417410 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2646 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14863 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31755 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28544 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125665 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Лондоні стурбовані наслідками витоку розмови між німецькими офіцерами про британську допомогу Україні

Київ • УНН

 • 39997 перегляди

Британська влада вважає витік розмов офіцерів Бундесверу про британські війська в Україні серйозною проблемою, але заявляє, що це не вплине на допомогу Лондона Києву чи співпрацю з Берліном.

У Лондоні стурбовані наслідками витоку розмови між німецькими офіцерами про британську допомогу Україні

Британська влада вважає "дуже серйозною" ситуацію з витоком переговорів офіцерів бундесверу, який пролив світло на присутність військовослужбовців королівських ЗС в Україні. Про це повідомила газета The Daily Telegraph із посиланням на представника прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, передає УНН.

Деталі

За його словами, це "дуже серйозне питання", проте витік не вплине на надання Лондоном допомоги Києву та співпрацю з Берліном.

"Ми ясно дали зрозуміти із самого початку, що Британія забезпечить Україну необхідною допомогою, зокрема летальною, щоб вона могла захищатися та повернути свою суверенну територію

сказав Ріші Сунак.

Представник Сунака додав, що Сполучене Королівство "має тривалі та дуже тісні зв'язки у сфері оборони з Німеччиною".

Незважаючи на публічні заяви про підтримку влади Німеччини, насправді уряд Великобританії, згідно з виданням, стривожений можливими наслідками витоку.

"Що викликає ще більше занепокоєння, то це те, що Росія визначила Німеччину як найслабшу ланку в Північноатлантичному альянсі, а канцлера ФРН Олафа Шольца  — як корисного ідіота, щоб вивести Німеччину з рівняння. І вони можуть мати рацію, враховуючи, яку позицію займають Шольц і його партія в цьому питанні

наводить газета висловлювання дипломатичного джерела.

Згідно з The Daily Telegraph, тема витоку може обговорюватися під час візиту глави МЗС Великої Британії Девіда Кемерона до Берліна 7 березня, де у нього запланована зустріч із його німецькою колегою Анналеною Бербок. 

Шольц прокоментував ймовірний витік розмови офіцерів Бундесверу02.03.24, 16:15 • 33075 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаНовини Світу
Бундесвер
Девід Кемерон
Ріші Сунак
Сполучене Королівство
Німеччина
Олаф Шольц
Сектор Газа
Україна
Лондон
Берлін
Київ
Brent
$65.29
Bitcoin
$83,601.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.45
Ethereum
$1,593.59