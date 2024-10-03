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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киевской, Одесской и Прикарпатье из-за атаки рф дронами есть повреждения линий и оборудования подстанций, энергосистему держат сбалансированной - Минэнерго

В Киевской, Одесской и Прикарпатье из-за атаки рф дронами есть повреждения линий и оборудования подстанций, энергосистему держат сбалансированной - Минэнерго

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 08:12  •  5136 просмотра

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Из-за атак врага обесточивания произошли в 8 областях. Повреждены линии и оборудование подстанций, но энергетики держат систему сбалансированной и восстанавливают поставки.

Из-за обстрелов и боевых действий за минувшие сутки были обесточены в 8 областях, причем  в Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях в результате вражеской атаки БПЛА повреждены воздушные линии и оборудование подстанций, на Киевщине обесточивались бытовые потребители, в Одесской области - железная дорога. При этом энергетики держат энергосистему сбалансированной. Об этом сообщили в четверг в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация и потребление

«Энергетики держат энергосистему сбалансированной, однако повреждения, наносимые постоянными атаками врага, затрудняют ее работу. Призываем украинцев продолжать экономно потреблять электроэнергию в пиковые часы», - указали в Минэнерго.

Последствия обстрелов

«За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях», - сообщили в Минэнерго.

В Днепропетровской области в результате обстрела отключались воздушные линии, при этом обесточивались бытовые потребители и железная дорога (были сбои в движении поездов). Питание частично восстановлено. Также в результате боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.  

В Донецкой области в результате боевых действий выключалась подстанция, обесточивалось несколько воздушных линий, бытовые потребители в двух областях, железная дорога (были нарушения движения поездов) и шахты. Всего на момент инцидента в шахтах находилось 532 работника. Питание восстановлено.

В Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях в результате атаки БПЛА повреждены воздушные линии и оборудование подстанций. В Киевской области в результате повреждений обесточивались бытовые потребители, в Одесской области - обесточивалась железная дорога (были нарушения в движении поездов) и бытовые потребители. Питание частично восстановлено.

В Черниговской области в результате обстрела отключилась воздушная линия, обесточивались 344 абонента.

Состояние сетей

Ровенская область: по технологическим причинам отключалось оборудование на одной из подстанций, при этом обесточивались бытовые потребители. Питание восстановлено.

Обесточивание потребителей

На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 538 населенных пунктов.

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 92 397 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.

Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.33 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - сообщили в Минэнерго.

Импорт

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 4500 МВт*ч, максимальной мощностью в отдельные часы до 1060 МВт.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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