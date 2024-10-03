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На Київщині, Одещині та Прикарпатті через атаку рф дронами є пошкодження ліній та обладнання підстанцій, енергосистему тримають збалансованою - Міненерго

На Київщині, Одещині та Прикарпатті через атаку рф дронами є пошкодження ліній та обладнання підстанцій, енергосистему тримають збалансованою - Міненерго

Київ • УНН

 • 19538 перегляди

Через атаки ворога знеструмлення відбулися у 8 областях. Пошкоджено лінії та обладнання підстанцій, але енергетики тримають систему збалансованою та відновлюють постачання.

Через обстріли і бойові дії за минулу добу були знеструмлення у 8 областях, при чому  у Київській, Одеській та Івано-Франківській областях внаслідок ворожої атаки БПЛА пошкоджено повітряні лінії та обладнання підстанцій, на Київщині знеструмлювались побутові споживачі, на Одещині - залізниця. При цьому енергетики тримають енергосистему збалансованою. Про це повідомили у четвер у Міненерго, пише УНН.

Генерація і споживання

"Енергетики тримають енергосистему збалансованою, проте пошкодження, що завдаються постійними атаками ворога, ускладнюють її роботу. Закликаємо українців продовжувати ощадливо споживати електроенергію у пікові години", - вказали у Міненерго.

Наслідки обстрілів

"За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях", - повідомили у Міненерго.

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу відключались повітряні лінії, при цьому знеструмлювались побутові споживачі та залізниця (були збої у русі потягів). Живлення частково відновлено. Також внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.  

У Донецькій області внаслідок бойових дій вимикалась підстанція, знеструмлювалось кілька повітряних ліній, побутові споживачі у двох областях, залізниця (були порушення руху потягів) та шахти. Загалом на момент інциденту у шахтах перебувало 532 працівники. Живлення відновлено.

У Київській, Одеській та Івано-Франківській областях внаслідок атаки БПЛА пошкоджено повітряні лінії та обладнання підстанцій. У Київській області внаслідок пошкоджень знеструмлювались побутові споживачі, у Одеській області – знеструмлювалась залізниця (були порушення в русі потягів) та побутові споживачі. Живлення частково відновлено.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключилась повітряна лінія, знеструмлювались 344 абоненти.

Стан мереж

Рівненська область: з технологічних причин вимикалось обладнання на одній із підстанцій, при цьому знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено.

Знеструмлення споживачів

На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 538 населених пунктів.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 92 397 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.33 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.

Імпорт

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 4500 МВт*год, ​​максимальною потужністю в окремі години до 1060 МВт.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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