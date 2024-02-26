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В Херсонской области обнаружены грузовики с темнокожими наемниками вс рф: их перемещают в направлении побережья Днепра

В Херсонской области обнаружены грузовики с темнокожими наемниками вс рф: их перемещают в направлении побережья Днепра

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 11:35  •  8964 просмотра

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По информации партизан украинской партизанской группировки "АТЕШ", в Херсонской области зафиксировано движение грузовиков с чернокожими наемниками и катерами в направлении побережья Днепра для поддержки российских операций по переправе через реку и атак на украинские позиции.

Темнокожие наемники зафиксированы в составе воинских частей российских оккупантов на левобережье Херсонщины. Партизаны "АТЕШ" обнаружили ночные перемещения грузовиков с темнокожими наемниками, а также тралы с моторными лодками в направлении н. п. Забарино, передает УНН. Забарино, передает УНН.

Темнокожие наемники принимают непосредственное участие в речных десантных операциях ВС рф на Днепре, штурмуя украинские позиции.

- говорится в сообщении.

По данным партизанского движения "АТЕШ", грузовики с темнокожими наемниками и автомобильные ралы с моторными лодками перемещаются в направлении села Забарино Херсонской области.

При этом, указанные тралы и грузовики возвращаются на юг области уже без груза.

Неужели закончились добровольцы воевать против Украины, что рашисты прибегают к таким мерам? 

- говорится в заметке подпольного движения "АТЕШ".

Напомним,

Количество танков на станции в оккупированной Евпатории уменьшилось, поскольку часть техники отправили на фронт из-за бракак во время неудачных российских наступательных операций на запорожском направлении.

Партизаны "АТЕШ" зафиксировали размещение целого дивизиона российских зенитных  ракетных систем С-400 в Сакском районе Крыма.

Британская разведка пришла к выводу, что россия, вероятно, продолжит использовать энергию в качестве оружия.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
dneprДнепр
ateshАтеш
yevpatoriyaЕвпатория
raketnaya-sistema-s-400Ракетная система С-400
krymКрым
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
khersonХерсон
У Херсонській області виявлені вантажівки з темношкірими найманцями зс рф: їх переміщують у напрямку узбережжя Дніпра
Trucks with black mercenaries of the Russian Armed Forces spotted in Kherson region: they are being moved towards the Dnipro coast
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В Херсонской области обнаружены грузовики с темнокожими наемниками вс рф: их перемещают в направлении побережья Днепра

По информации партизан украинской партизанской группировки "АТЕШ", в Херсонской области зафиксировано движение грузовиков с чернокожими наемниками и катерами в направлении побережья Днепра для поддержки российских операций по переправе через реку и атак на украинские позиции.

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