В Херсонской области обнаружены грузовики с темнокожими наемниками вс рф: их перемещают в направлении побережья Днепра

Темнокожие наемники зафиксированы в составе воинских частей российских оккупантов на левобережье Херсонщины. Партизаны "АТЕШ" обнаружили ночные перемещения грузовиков с темнокожими наемниками, а также тралы с моторными лодками в направлении н. п. Забарино, передает УНН. Забарино, передает УНН.

Темнокожие наемники принимают непосредственное участие в речных десантных операциях ВС рф на Днепре, штурмуя украинские позиции. - говорится в сообщении.

По данным партизанского движения "АТЕШ", грузовики с темнокожими наемниками и автомобильные ралы с моторными лодками перемещаются в направлении села Забарино Херсонской области.

При этом, указанные тралы и грузовики возвращаются на юг области уже без груза.

Неужели закончились добровольцы воевать против Украины, что рашисты прибегают к таким мерам? - говорится в заметке подпольного движения "АТЕШ".

Напомним,

Количество танков на станции в оккупированной Евпатории уменьшилось, поскольку часть техники отправили на фронт из-за бракак во время неудачных российских наступательных операций на запорожском направлении.

Партизаны "АТЕШ" зафиксировали размещение целого дивизиона российских зенитных ракетных систем С-400 в Сакском районе Крыма.

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