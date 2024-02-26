В Херсонской области обнаружены грузовики с темнокожими наемниками вс рф: их перемещают в направлении побережья Днепра
Киев • УНН
По информации партизан украинской партизанской группировки "АТЕШ", в Херсонской области зафиксировано движение грузовиков с чернокожими наемниками и катерами в направлении побережья Днепра для поддержки российских операций по переправе через реку и атак на украинские позиции.
Темнокожие наемники зафиксированы в составе воинских частей российских оккупантов на левобережье Херсонщины. Партизаны "АТЕШ" обнаружили ночные перемещения грузовиков с темнокожими наемниками, а также тралы с моторными лодками в направлении н. п. Забарино, передает УНН. Забарино, передает УНН.
Темнокожие наемники принимают непосредственное участие в речных десантных операциях ВС рф на Днепре, штурмуя украинские позиции.
По данным партизанского движения "АТЕШ", грузовики с темнокожими наемниками и автомобильные ралы с моторными лодками перемещаются в направлении села Забарино Херсонской области.
При этом, указанные тралы и грузовики возвращаются на юг области уже без груза.
Неужели закончились добровольцы воевать против Украины, что рашисты прибегают к таким мерам?
Напомним,
Количество танков на станции в оккупированной Евпатории уменьшилось, поскольку часть техники отправили на фронт из-за бракак во время неудачных российских наступательных операций на запорожском направлении.
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В Херсонской области обнаружены грузовики с темнокожими наемниками вс рф: их перемещают в направлении побережья Днепра
По информации партизан украинской партизанской группировки "АТЕШ", в Херсонской области зафиксировано движение грузовиков с чернокожими наемниками и катерами в направлении побережья Днепра для поддержки российских операций по переправе через реку и атак на украинские позиции.
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