росія продовжить використовувати енергію як зброю - британська розвідка
Київ • УНН
Британська розвідка дійшла висновку, що росія, ймовірно, продовжить використовувати енергію як зброю.
Британська розвідка прослідкувала, як росія використовувала енергію як зброю з 2014 року і дійшла висновку, що, дуже ймовірно, рф продовжить це робити і надалі. Про це йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії, передає УНН.
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Як визначається, протягом усієї війни з Україною росія намагалася використати енергію як зброю. Удари росії по українській енергетичній інфраструктурі спричинили нестачу електроенергії по всій країні.
В цей же час у глобальному масштабі російський президент росії володимир путін використовував енергетичну політику для дестабілізації міжнародної енергетичної безпеки.
Скорочуючи потоки газу в Європу, обмежуючи експорту трубопроводами та змінюючи умови оплати, путін прагне підірвати єдність Європи проти незаконної російської війни, вказали у розвідці.
Перетворення енергії на зброю ймовірно залишиться інструментом переконання, демонструючи зв’язок між російською безпекою і енергетичною політикою. Дуже ймовірно, що росія продовжить використовувати енергію як зброю для глобальних економічних здобутків і політичного впливу, що свідчить про зв’язок між її енергетичними, безпековими, політичними і військовими цілями
Цьогоріч Україна розпочне будівництво чотирьох атомних реакторів - Галущенко25.01.24, 14:36 • 26030 переглядiв