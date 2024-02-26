Британская разведка проследила, как россия использовала энергию как оружие с 2014 года и пришла к выводу, что, очень вероятно, рф продолжит это делать. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Как определяется, на протяжении всей войны с Украиной россия пыталась использовать энергию как оружие. Удары россии по украинской энергетической инфраструктуре вызвали нехватку электроэнергии по всей стране.

В это же время в глобальном масштабе российский президент россии владимир путин использовал энергетическую политику для дестабилизации международной энергетической безопасности.

Сокращая потоки газа в Европу, ограничивая экспорт по трубопроводам и меняя условия оплаты, путин стремится подорвать единство Европы против незаконной российской войны, указали в разведке.

Превращение энергии в оружие вероятно останется инструментом убеждения, демонстрируя связь между российской безопасностью и энергетической политикой. Очень вероятно, что россия продолжит использовать энергию как оружие для глобальных экономических достижений и политического влияния, что свидетельствует о связи между ее энергетическими, безопасностными, политическими и военными целями - заявили в британской разведке.

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