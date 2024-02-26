У Херсонській області виявлені вантажівки з темношкірими найманцями зс рф: їх переміщують у напрямку узбережжя Дніпра
Київ • УНН
За інформацією партизанів українського партизанського угруповання "АТЕШ", в Херсонській області зафіксовано рух вантажівок з чорношкірими найманцями і катерами в напрямку узбережжя Дніпра для підтримки російських операцій з переправи через річку і атак на українські позиції.
Темношкірі найманці зафіксовані у складі військових частин російських окупантів на лівобережжі Херсонщини. Партизани "АТЕШ" виявили нічні переміщення вантажівок із темношкірими найманцями, а також трали з моторними човнами в напрямку н. п. Забарине, передає УНН.
Темношкірі найманці беруть безпосередню участь у річкових десантних операціях ЗС рф на Дніпрі, штурмуючи українські позиції.
За даними партизанського руху "АТЕШ", вантажівки з темношкірими найманцями та автомобільні рали з моторними човнами переміщуються у напрямку села Забарине Херсонської області.
При цьому, зазначені трали та вантажівки повертаються на південь області вже без вантажу.
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