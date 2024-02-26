У Херсонській області виявлені вантажівки з темношкірими найманцями зс рф: їх переміщують у напрямку узбережжя Дніпра

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10661 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 73265 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156420 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 154289 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 127073 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134393 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86090 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93469 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99068 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89803 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.4м/с
63%
Популярнi новини

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 6044 перегляди

Ракетний удар окупантів по Сумах: кількість загиблих зросла до 34 людей

13 квітня, 16:18 • 4272 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 6350 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 5294 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 5478 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 154289 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224737 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374048 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310191 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418231 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3384 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15229 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32067 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28846 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 127073 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Херсонській області виявлені вантажівки з темношкірими найманцями зс рф: їх переміщують у напрямку узбережжя Дніпра

Київ • УНН

 • 25974 перегляди

За інформацією партизанів українського партизанського угруповання "АТЕШ", в Херсонській області зафіксовано рух вантажівок з чорношкірими найманцями і катерами в напрямку узбережжя Дніпра для підтримки російських операцій з переправи через річку і атак на українські позиції.

У Херсонській області виявлені вантажівки з темношкірими найманцями зс рф: їх переміщують у напрямку узбережжя Дніпра

Темношкірі найманці зафіксовані у складі військових частин російських окупантів на лівобережжі Херсонщини. Партизани "АТЕШ" виявили нічні переміщення вантажівок із темношкірими найманцями, а також трали з моторними човнами в напрямку н. п. Забарине, передає УНН.

Темношкірі найманці беруть безпосередню участь у річкових десантних операціях ЗС рф на Дніпрі, штурмуючи українські позиції.

– ідеться у повідомленні.

За даними партизанського руху "АТЕШ", вантажівки з темношкірими найманцями та автомобільні рали з моторними човнами переміщуються у напрямку села Забарине Херсонської області.

При цьому, зазначені трали та вантажівки повертаються на південь області вже без вантажу.

Невже закінчилися добровольці воювати проти України, що рашисти вдаються до таких заходів? 

– ідеться у дописі підпільного руху «АТЕШ».

Нагадаємо

Кількість танків на станції в окупованій Євпаторії зменшилася, оскільки частину техніки відправили на фронт через брак під час невдалих російських наступальних операцій на запорізькому напрямку.

Партизани "АТЕШ" зафіксували розміщення цілого дивізіону російських зенітних  ракетних систем С-400 у Сакському районі Криму.

Британська розвідка дійшла висновку, що росія, ймовірно, продовжить використовувати енергію як зброю.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Дніпро
Атеш
Євпаторія
Ракетна система С-400
Крим
Україна
Запоріжжя
Херсон
Brent
$64.74
Bitcoin
$84,320.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.52
Ethereum
$1,612.91