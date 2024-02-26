У Херсонській області виявлені вантажівки з темношкірими найманцями зс рф: їх переміщують у напрямку узбережжя Дніпра

За інформацією партизанів українського партизанського угруповання "АТЕШ", в Херсонській області зафіксовано рух вантажівок з чорношкірими найманцями і катерами в напрямку узбережжя Дніпра для підтримки російських операцій з переправи через річку і атак на українські позиції.