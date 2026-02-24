В четырех областях перебои со светом из-за вражеских атак, в отдельных регионах - аварийные отключения
Киев • УНН
Из-за вражеских атак часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Харьковской областях осталась без электроснабжения. В отдельных регионах применены аварийные отключения электроэнергии.
Часть жителей в четырех областях на утро оставалась без света из-за вражеских атак, в отдельных регионах - аварийные отключения, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.
Вражеские атаки
В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Харьковской областях остается без электроснабжения
Там, где позволяет ситуация с безопасностью, как указано, специалисты уже работают над ликвидацией последствий повреждений. Работы продолжаются непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить питание и вернуть оборудование в работу, отметили в министерстве.
Графики и аварийные отключения
"Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. В отдельных регионах применены аварийные отключения", - указали в Минэнерго.
В Укрэнерго отметили, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту и сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении - по возможности, перенести пользование мощными электроприборами на ночное время после 23:00.
