В четырех областях перебои со светом из-за вражеских атак, в отдельных регионах - аварийные отключения

Часть жителей в четырех областях на утро оставалась без света из-за вражеских атак, в отдельных регионах - аварийные отключения, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Вражеские атаки

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Харьковской областях остается без электроснабжения - сообщили в Минэнерго.

Там, где позволяет ситуация с безопасностью, как указано, специалисты уже работают над ликвидацией последствий повреждений. Работы продолжаются непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить питание и вернуть оборудование в работу, отметили в министерстве.

Графики и аварийные отключения

"Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. В отдельных регионах применены аварийные отключения", - указали в Минэнерго.

В Укрэнерго отметили, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту и сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении - по возможности, перенести пользование мощными электроприборами на ночное время после 23:00.

Партнеры предоставят Украине более 600 млн евро на энергетику - Шмыгаль