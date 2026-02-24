В четырех областях перебои со светом из-за вражеских атак, в отдельных регионах - аварийные отключения

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Эксклюзив
09:05 • 8952 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
08:57 • 9026 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
08:32 • 9026 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
07:45 • 10464 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
06:54 • 11256 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 19761 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 38701 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 30287 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 29875 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 23486 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
09:05 • 8926 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 36363 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 56603 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 60029 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 152860 просмотра
В четырех областях перебои со светом из-за вражеских атак, в отдельных регионах - аварийные отключения

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Из-за вражеских атак часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Харьковской областях осталась без электроснабжения. В отдельных регионах применены аварийные отключения электроэнергии.

В четырех областях перебои со светом из-за вражеских атак, в отдельных регионах - аварийные отключения

Часть жителей в четырех областях на утро оставалась без света из-за вражеских атак, в отдельных регионах - аварийные отключения, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Вражеские атаки

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Харьковской областях остается без электроснабжения

- сообщили в Минэнерго.

Там, где позволяет ситуация с безопасностью, как указано, специалисты уже работают над ликвидацией последствий повреждений. Работы продолжаются непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить питание и вернуть оборудование в работу, отметили в министерстве.

Графики и аварийные отключения

"Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. В отдельных регионах применены аварийные отключения", - указали в Минэнерго.

В Укрэнерго отметили, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту и сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении - по возможности, перенести пользование мощными электроприборами на ночное время после 23:00.

Партнеры предоставят Украине более 600 млн евро на энергетику - Шмыгаль20.02.26, 15:46 • 4098 просмотров

Юлия Шрамко

