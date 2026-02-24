У чотирьох областях перебоїв зі світлом через ворожі атаки, в окремих регіонах - аварійні відключення
Київ • УНН
Через ворожі атаки частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Харківській областях залишилася без електропостачання. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення електроенергії.
Частина жителів у чотирьох областях на ранок залишалася без світла через ворожі атаки, в окремих регіонах - аварійні відключення, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.
Ворожі атаки
Внаслідок бойових дій та обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів в Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Харківській областях залишається без електропостачання
Там, де дозволяє безпекова ситуація, як вказано, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень. Роботи тривають безперервно, щоб якомога швидше відновити живлення та повернути обладнання в роботу, зазначили у міністерстві.
Графіки та аварійні відключення
"Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення", - вказали у Міненерго.
В Укренерго зазначили, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання і зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні - за можливості, перенести користування потужними електроприладами на нічний час після 23:00.
