У чотирьох областях перебоїв зі світлом через ворожі атаки, в окремих регіонах - аварійні відключення

Ексклюзив
09:05 • 8490 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 8640 перегляди
08:32 • 8658 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
08:32 • 8658 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45 • 10289 перегляди
06:54 • 11108 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
06:54 • 11108 перегляди
23 лютого, 17:51 • 19670 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
23 лютого, 17:51 • 19670 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 38626 перегляди
23 лютого, 17:34 • 30250 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:34 • 30250 перегляди
23 лютого, 17:17 • 29843 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 17:17 • 29843 перегляди
23 лютого, 15:53 • 23466 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
23 лютого, 15:53 • 23466 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05 • 8524 перегляди
23 лютого, 14:00 • 36227 перегляди
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 56475 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 59907 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 152748 перегляди
У чотирьох областях перебоїв зі світлом через ворожі атаки, в окремих регіонах - аварійні відключення

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Через ворожі атаки частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Харківській областях залишилася без електропостачання. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення електроенергії.

У чотирьох областях перебоїв зі світлом через ворожі атаки, в окремих регіонах - аварійні відключення

Частина жителів у чотирьох областях на ранок залишалася без світла через ворожі атаки, в окремих регіонах - аварійні відключення, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.

Ворожі атаки

Внаслідок бойових дій та обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів в Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Харківській областях залишається без електропостачання

- повідомили у Міненерго.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, як вказано, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень. Роботи тривають безперервно, щоб якомога швидше відновити живлення та повернути обладнання в роботу, зазначили у міністерстві.

Графіки та аварійні відключення

"Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення", - вказали у Міненерго.

В Укренерго зазначили, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання і зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні - за можливості, перенести користування потужними електроприладами на нічний час після 23:00.

Партнери нададуть Україні понад 600 млн євро на енергетику - Шмигаль20.02.26, 15:46 • 4098 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
