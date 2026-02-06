Уже в четвертый раз россияне атаковали Херсонскую ТЭЦ с начала месяца - Нафтогаз
Киев • УНН
Российские войска за сутки пять раз обстреляли Херсонскую ТЭЦ, что стало четвертой атакой на объект с начала февраля. "Нафтогаз" координирует действия для обеспечения города теплом.
Враг в течение суток наносит артиллерийские удары по территории Херсонской ТЭЦ. Зафиксировано по меньшей мере пять попаданий, передает УНН со ссылкой на НАК "Нафтогаз".
Детали
По данным компании, это уже четвертая атака на Херсонскую ТЭЦ с начала февраля. Россия продолжает целенаправленные обстрелы гражданской энергетической инфраструктуры, пытаясь усложнить восстановление объектов теплоснабжения.
Координируем действия с местными властями и прорабатываем все возможные варианты обеспечения теплом
