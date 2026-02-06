$43.140.03
Эксклюзив
16:00 • 1242 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
14:58 • 3948 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 4784 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41 • 7822 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
12:09 • 9200 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00 • 19879 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 16537 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 19335 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 61574 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 53800 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Уже в четвертый раз россияне атаковали Херсонскую ТЭЦ с начала месяца - Нафтогаз

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Российские войска за сутки пять раз обстреляли Херсонскую ТЭЦ, что стало четвертой атакой на объект с начала февраля. "Нафтогаз" координирует действия для обеспечения города теплом.

Уже в четвертый раз россияне атаковали Херсонскую ТЭЦ с начала месяца - Нафтогаз

Враг в течение суток наносит артиллерийские удары по территории Херсонской ТЭЦ. Зафиксировано по меньшей мере пять попаданий, передает УНН со ссылкой на НАК "Нафтогаз".

Детали

По данным компании, это уже четвертая атака на Херсонскую ТЭЦ с начала февраля. Россия продолжает целенаправленные обстрелы гражданской энергетической инфраструктуры, пытаясь усложнить восстановление объектов теплоснабжения.

Координируем действия с местными властями и прорабатываем все возможные варианты обеспечения теплом 

— отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Россия более 10 раз обстреляла Херсонскую ТЭЦ за первые два дня 2026 года

Антонина Туманова

Война в Украине
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Нафтогаз
Херсон