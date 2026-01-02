Россия более 10 раз обстреляла Херсонскую ТЭЦ за первые два дня 2026 года

В течение первых двух дней 2026 года российские войска более 10 раз обстреляли Херсонскую теплоэлектроцентраль из артиллерии и дронами. Как сообщили в Нафтогазе, последняя атака произошла сегодня утром и привела к 4-м попаданиям на территории станции, передает УНН.

Детали

В Нафтогазе добавили, что специалисты работают на месте, насколько это возможно: оценивают степень разрушений и планируют дальнейшие действия.

"Координируем наши действия с местными властями, чтобы как можно быстрее обеспечить горожан теплом. Прорабатываем различные варианты. В частности, мы уже доставили тысячу электрообогревателей для жителей. Также обеспечим еще 500 обогревателей с газовыми баллонами. Дополнительно тысячу таких же - мы уже закупили и ждем доставку, чтобы передать городу", — отметил Сергей Корецкий, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

В компании напомнили, что на протяжении многих лет Херсонская ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение значительной части города. Из-за системных российских обстрелов станция потеряла возможность работать в обычном режиме, а удары по гражданской энергетической инфраструктуре остаются почти ежедневной практикой.