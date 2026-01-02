росія понад 10 разів обстріляла Херсонську ТЕЦ за перші два дні 2026 року
Київ • УНН
Російські війська понад 10 разів обстріляли Херсонську ТЕЦ з артилерії та дронів протягом перших двох днів 2026 року. Остання атака призвела до 4 влучань на території станції, Нафтогаз доставив тисячу електрообігрівачів для жителів.
Упродовж перших двох днів 2026 року російські війська понад 10 разів обстріляли Херсонську теплоелектроцентраль з артилерії та дронами. Як повідомили у Нафтогазі, остання атака відбулася сьогодні ранком та призвела до 4-х влучань на території станції, передає УНН.
Деталі
У Нафтогазі додали, що фахівці працюють на місці, наскільки це можливо: оцінюють ступінь руйнувань й планують подальші дії.
"Координуємо наші дії з місцевою владою, щоб якнайшвидше забезпечити містян теплом. Опрацьовуємо різні варіанти. Зокрема, ми вже доставили тисячу електрообігрівачів для жителів. Також забезпечимо ще 500 обігрівачів із газовими балонами. Додатково тисячу таких же - ми вже закупили та чекаємо на доставку, щоб передати місту", — зазначив Сергій Корецький, голова правління НАК "Нафтогаз України".
рф знову атакувала Херсонську ТЕЦ: значні руйнування та поранена працівниця28.12.25, 17:13 • 3815 переглядiв
У компанії нагадали, що упродовж багатьох років Херсонська ТЕЦ забезпечувала теплопостачання значної частини міста. Через системні російські обстріли станція втратила можливість працювати у звичному режимі, а удари по цивільній енергетичній інфраструктурі залишаються майже щоденною практикою.