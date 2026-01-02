росія понад 10 разів обстріляла Херсонську ТЕЦ за перші два дні 2026 року

$42.170.18
49.550.24
ukenru
15:12 • 594 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
11:39 • 11100 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 18720 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 17150 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 55166 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 81732 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 61342 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 56192 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 185391 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 179730 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.4м/с
76%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві з'явиться вулиця Андрія Парубія2 січня, 05:44 • 5738 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась2 січня, 07:50 • 20127 перегляди
росіяни вдарили дронами по лікарні на Чернігівщині: показали наслідкиPhoto2 січня, 07:55 • 3948 перегляди
Доньку голлівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готелі у віці 34 років2 січня, 08:45 • 12946 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 17456 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 17565 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 40381 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 57731 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 185391 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 106487 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Ігор Терехов
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Китай
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 34499 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 43371 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 43583 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 106487 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 41840 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Золото

росія понад 10 разів обстріляла Херсонську ТЕЦ за перші два дні 2026 року

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Російські війська понад 10 разів обстріляли Херсонську ТЕЦ з артилерії та дронів протягом перших двох днів 2026 року. Остання атака призвела до 4 влучань на території станції, Нафтогаз доставив тисячу електрообігрівачів для жителів.

росія понад 10 разів обстріляла Херсонську ТЕЦ за перші два дні 2026 року

Упродовж перших двох днів 2026 року російські війська понад 10 разів обстріляли Херсонську теплоелектроцентраль з артилерії та дронами. Як повідомили у Нафтогазі, остання атака відбулася сьогодні ранком та призвела до 4-х влучань на території станції, передає УНН.

Деталі

У Нафтогазі додали, що фахівці працюють на місці, наскільки це можливо: оцінюють ступінь руйнувань й планують подальші дії. 

"Координуємо наші дії з місцевою владою, щоб якнайшвидше забезпечити містян теплом. Опрацьовуємо різні варіанти. Зокрема, ми вже доставили тисячу електрообігрівачів для жителів. Також забезпечимо ще 500 обігрівачів із газовими балонами. Додатково тисячу таких же - ми вже закупили та чекаємо на доставку, щоб передати місту", — зазначив Сергій Корецький, голова правління НАК "Нафтогаз України".

рф знову атакувала Херсонську ТЕЦ: значні руйнування та поранена працівниця28.12.25, 17:13 • 3815 переглядiв

У компанії нагадали, що упродовж багатьох років Херсонська ТЕЦ забезпечувала теплопостачання значної частини міста. Через системні російські обстріли станція втратила можливість працювати у звичному режимі, а удари по цивільній енергетичній інфраструктурі залишаються майже щоденною практикою.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Нафтогаз України
Херсон