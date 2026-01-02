росія понад 10 разів обстріляла Херсонську ТЕЦ за перші два дні 2026 року

Упродовж перших двох днів 2026 року російські війська понад 10 разів обстріляли Херсонську теплоелектроцентраль з артилерії та дронами. Як повідомили у Нафтогазі, остання атака відбулася сьогодні ранком та призвела до 4-х влучань на території станції, передає УНН.

Деталі

У Нафтогазі додали, що фахівці працюють на місці, наскільки це можливо: оцінюють ступінь руйнувань й планують подальші дії.

"Координуємо наші дії з місцевою владою, щоб якнайшвидше забезпечити містян теплом. Опрацьовуємо різні варіанти. Зокрема, ми вже доставили тисячу електрообігрівачів для жителів. Також забезпечимо ще 500 обігрівачів із газовими балонами. Додатково тисячу таких же - ми вже закупили та чекаємо на доставку, щоб передати місту", — зазначив Сергій Корецький, голова правління НАК "Нафтогаз України".

рф знову атакувала Херсонську ТЕЦ: значні руйнування та поранена працівниця

У компанії нагадали, що упродовж багатьох років Херсонська ТЕЦ забезпечувала теплопостачання значної частини міста. Через системні російські обстріли станція втратила можливість працювати у звичному режимі, а удари по цивільній енергетичній інфраструктурі залишаються майже щоденною практикою.