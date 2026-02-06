росіяни вже вчетверте з початку місяця атакували Херсонську ТЕЦ - Нафтогаз
Київ • УНН
Російські війська за добу п'ять разів обстріляли Херсонську ТЕЦ, що стало четвертою атакою на об'єкт з початку лютого. "Нафтогаз" координує дії для забезпечення міста теплом.
Ворог упродовж доби завдає артилерійських ударів по території Херсонської ТЕЦ. Зафіксовано щонайменше п’ять влучань, передає УНН із посиланням на НАК "Нафтогаз".
Деталі
За даними компанії, це вже четверта атака на Херсонську ТЕЦ від початку лютого. росія продовжує цілеспрямовані обстріли цивільної енергетичної інфраструктури, намагаючись ускладнити відновлення об’єктів теплопостачання.
Координуємо дії з місцевою владою та опрацьовуємо всі можливі варіанти забезпечення теплом
