Увеличено количество патрулей, которые будут нести службу в ночное время: как работает полиция в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике

В условиях чрезвычайной ситуации в энергетике полиция работает в усиленном режиме. Как сообщили в Нацполиции, в частности, увеличено количество патрулей, которые будут нести службу, в том числе в ночное время, передает УНН.

В Нацполиции также озвучили основные задачи полицейских:

🔹поддержание общественного порядка, предотвращение краж и других правонарушений;

🔹недопущение угроз для людей и объектов критической инфраструктуры;

🔹оповещение о воздушной тревоге в случае, если стационарные системы не работают из-за длительного отсутствия электроэнергии;

🔹информирование граждан и оказание необходимой помощи.

В то же время, правоохранители призвали украинцев без крайней необходимости не выходить из дома в ночное время и обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В Нацполиции напомнили, что строго запрещено осуществлять фото- и видеосъемку работы ПВО, объектов критической инфраструктуры, военных объектов, а также других мест, важных для обеспечения безопасности.

Шпионаж, коллаборационизм, пособничество государству-агрессору, а также фото-/видеосъемка и несанкционированное распространение информации о перемещении военнослужащих, вооружения и техники могут караться лишением свободы от 3 до 15 лет – в зависимости от правовой квалификации в соответствии с Уголовным кодексом Украины - добавили правоохранители.

Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов