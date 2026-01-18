$43.180.08
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Увеличено количество патрулей, которые будут нести службу в ночное время: как работает полиция в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Нацполиция увеличила количество патрулей, в том числе ночью, для поддержания порядка и предотвращения преступлений. Правоохранители призывают граждан не выходить из дома без необходимости ночью и иметь при себе документы.

Увеличено количество патрулей, которые будут нести службу в ночное время: как работает полиция в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике

 В условиях чрезвычайной ситуации в энергетике полиция работает в усиленном режиме. Как сообщили в Нацполиции, в частности, увеличено количество патрулей, которые будут нести службу, в том числе в ночное время, передает УНН.

В Нацполиции также озвучили основные задачи полицейских:

🔹поддержание общественного порядка, предотвращение краж и других правонарушений;

🔹недопущение угроз для людей и объектов критической инфраструктуры;

🔹оповещение о воздушной тревоге в случае, если стационарные системы не работают из-за длительного отсутствия электроэнергии;

🔹информирование граждан и оказание необходимой помощи.

В то же время, правоохранители призвали украинцев без крайней необходимости не выходить из дома в ночное время и обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В Нацполиции напомнили, что строго запрещено осуществлять фото- и видеосъемку работы ПВО, объектов критической инфраструктуры, военных объектов, а также других мест, важных для обеспечения безопасности.

Шпионаж, коллаборационизм, пособничество государству-агрессору, а также фото-/видеосъемка и несанкционированное распространение информации о перемещении военнослужащих, вооружения и техники могут караться лишением свободы от 3 до 15 лет – в зависимости от правовой квалификации в соответствии с Уголовным кодексом Украины 

- добавили правоохранители.

Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов15.01.26, 15:18 • 42246 просмотров

Антонина Туманова

