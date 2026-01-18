Увеличено количество патрулей, которые будут нести службу в ночное время: как работает полиция в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике
Киев • УНН
Нацполиция увеличила количество патрулей, в том числе ночью, для поддержания порядка и предотвращения преступлений. Правоохранители призывают граждан не выходить из дома без необходимости ночью и иметь при себе документы.
В условиях чрезвычайной ситуации в энергетике полиция работает в усиленном режиме. Как сообщили в Нацполиции, в частности, увеличено количество патрулей, которые будут нести службу, в том числе в ночное время, передает УНН.
В Нацполиции также озвучили основные задачи полицейских:
🔹поддержание общественного порядка, предотвращение краж и других правонарушений;
🔹недопущение угроз для людей и объектов критической инфраструктуры;
🔹оповещение о воздушной тревоге в случае, если стационарные системы не работают из-за длительного отсутствия электроэнергии;
🔹информирование граждан и оказание необходимой помощи.
В то же время, правоохранители призвали украинцев без крайней необходимости не выходить из дома в ночное время и обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
В Нацполиции напомнили, что строго запрещено осуществлять фото- и видеосъемку работы ПВО, объектов критической инфраструктуры, военных объектов, а также других мест, важных для обеспечения безопасности.
Шпионаж, коллаборационизм, пособничество государству-агрессору, а также фото-/видеосъемка и несанкционированное распространение информации о перемещении военнослужащих, вооружения и техники могут караться лишением свободы от 3 до 15 лет – в зависимости от правовой квалификации в соответствии с Уголовным кодексом Украины
