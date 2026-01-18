Збільшено кількість патрулів, які нестимуть службу в нічний час: як працює поліція в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці
Київ • УНН
Нацполіція збільшила кількість патрулів, зокрема вночі, для підтримання порядку та запобігання злочинам. Правоохоронці закликають громадян не виходити з дому без потреби вночі та мати при собі документи.
В умовах надзвичайної ситуації в енергетиці поліція працює у посиленому режимі. Як повідомили у Нацполіції, зокрема, збільшено кількість патрулів, які нестимуть службу, у тому числі в нічний час, передає УНН.
У Нацполіції також озвучили основні завдання поліцейських:
🔹підтримання публічного порядку, запобігання крадіжкам та іншим правопорушенням;
🔹недопущення загроз для людей і об’єктів критичної інфраструктури;
🔹оповіщення про повітряну тривогу у разі, якщо стаціонарні системи не працюють через тривалу відсутність електроенергії;
🔹інформування громадян та надання необхідної допомоги.
Водночас, правоохоронці закликали українців без нагальної потреби не виходити з дому в нічний час та обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу.
У Нацполіції нагадали, що суворо заборонено здійснювати фото- та відеозйомку роботи ППО, об’єктів критичної інфраструктури, військових об’єктів, а також інших місць, важливих для забезпечення безпеки.
Шпигунство, колабораціонізм, пособництво державі-агресору, а також фото-/відеозйомка та несанкціоноване поширення інформації про переміщення військовослужбовців, озброєння і техніки можуть каратися позбавленням волі від 3 до 15 років – залежно від правової кваліфікації відповідно до Кримінального кодексу України
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст15.01.26, 15:18 • 42247 переглядiв