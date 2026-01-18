Збільшено кількість патрулів, які нестимуть службу в нічний час: як працює поліція в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці

В умовах надзвичайної ситуації в енергетиці поліція працює у посиленому режимі. Як повідомили у Нацполіції, зокрема, збільшено кількість патрулів, які нестимуть службу, у тому числі в нічний час, передає УНН.

У Нацполіції також озвучили основні завдання поліцейських:

🔹підтримання публічного порядку, запобігання крадіжкам та іншим правопорушенням;

🔹недопущення загроз для людей і об’єктів критичної інфраструктури;

🔹оповіщення про повітряну тривогу у разі, якщо стаціонарні системи не працюють через тривалу відсутність електроенергії;

🔹інформування громадян та надання необхідної допомоги.

Водночас, правоохоронці закликали українців без нагальної потреби не виходити з дому в нічний час та обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу.

У Нацполіції нагадали, що суворо заборонено здійснювати фото- та відеозйомку роботи ППО, об’єктів критичної інфраструктури, військових об’єктів, а також інших місць, важливих для забезпечення безпеки.

Шпигунство, колабораціонізм, пособництво державі-агресору, а також фото-/відеозйомка та несанкціоноване поширення інформації про переміщення військовослужбовців, озброєння і техніки можуть каратися позбавленням волі від 3 до 15 років – залежно від правової кваліфікації відповідно до Кримінального кодексу України - додали правоохоронці.

