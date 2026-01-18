$43.180.08
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
10:58 • 16858 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 17407 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 43972 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 72110 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 38904 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 49025 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 54651 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 44503 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 71213 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Збільшено кількість патрулів, які нестимуть службу в нічний час: як працює поліція в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Нацполіція збільшила кількість патрулів, зокрема вночі, для підтримання порядку та запобігання злочинам. Правоохоронці закликають громадян не виходити з дому без потреби вночі та мати при собі документи.

Збільшено кількість патрулів, які нестимуть службу в нічний час: як працює поліція в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці

 В умовах надзвичайної ситуації в енергетиці поліція працює у посиленому режимі. Як повідомили у Нацполіції, зокрема, збільшено кількість патрулів, які нестимуть службу, у тому числі в нічний час, передає УНН.

У Нацполіції також озвучили основні завдання поліцейських:

🔹підтримання публічного порядку, запобігання крадіжкам та іншим правопорушенням;

🔹недопущення загроз для людей і об’єктів критичної інфраструктури;

🔹оповіщення про повітряну тривогу у разі, якщо стаціонарні системи не працюють через тривалу відсутність електроенергії;

🔹інформування громадян та надання необхідної допомоги.

Водночас, правоохоронці закликали українців без нагальної потреби не виходити з дому в нічний час та обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу.

У Нацполіції нагадали, що суворо заборонено здійснювати фото- та відеозйомку роботи ППО, об’єктів критичної інфраструктури, військових об’єктів, а також інших місць, важливих для забезпечення безпеки.

Шпигунство, колабораціонізм, пособництво державі-агресору, а також фото-/відеозйомка та несанкціоноване поширення інформації про переміщення військовослужбовців, озброєння і техніки можуть каратися позбавленням волі від 3 до 15 років – залежно від правової кваліфікації відповідно до Кримінального кодексу України 

- додали правоохоронці.

Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст15.01.26, 15:18 • 42247 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Національна поліція України
Україна