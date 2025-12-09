Украинские беспилотники атаковали инфраструктуру в рф: поврежден завод в чувашии, являющийся частью ВПК

$42.070.01
49.020.03
ukenru
07:23 • 3074 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 4054 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 15412 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 27611 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 26237 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 31069 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 30182 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 32512 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 43578 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 39481 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.9м/с
85%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Проект "первоисточник": Россия переписывает национальную идентичность детей на ВОТ Украины - ЦПД8 декабря, 21:59 • 7998 просмотра
Зеленский встретился с лидерами НАТО и ЕС для обсуждения мира и безопасности: подробностиVideo8 декабря, 22:28 • 3724 просмотра
Трамп: Европа движется в плохом направлении, Вашингтон не хочет таких изменений8 декабря, 23:03 • 5376 просмотра
Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16Photo9 декабря, 01:53 • 6548 просмотра
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД03:32 • 11721 просмотра
публикации
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев07:23 • 3074 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 12817 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 43578 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 39481 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 39555 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Дональд Трамп
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Брюссель
Япония
Бельгия
Реклама
УНН Lite
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 17549 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 51644 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 60646 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 70821 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 71496 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Audi Q5
Шахед-136

Украинские беспилотники атаковали инфраструктуру в рф: поврежден завод в чувашии, являющийся частью ВПК

Киев • УНН

 • 186 просмотра

В ночь на 9 ноября украинские беспилотники атаковали ряд регионов РФ, включая чебоксары и ростовскую область. Зафиксированы удары по заводу АО "Энергозапчасть" и энергоинфраструктуре, что привело к отключениям электроэнергии.

Украинские беспилотники атаковали инфраструктуру в рф: поврежден завод в чувашии, являющийся частью ВПК

В ночь на 9 ноября ряд регионов рф, в частности чебоксары в чувашии, подверглись ударам украинскими беспилотниками. В то же время взрывы прогремели во временно оккупированном Крыму, сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Подробности

В чебоксарах два взрыва прогремели в 05:32 и 05:34. Там зафиксировали удар по заводу АО "Энергозапчасть", который занимается выпуском генераторов и электрооборудования, а также является частью российского ВПК.

Кроме того, как отметил Андрющенко, в результате отражения атаки российскими системами ПВО, пострадал многоэтажный дом.

В рязани пострадала территория в районе аэропорта. В ростовской области атакой снова была энергоинфраструктура. Есть повреждения на земле, что привело к очередному отключению электроэнергии.

Также работу ПВО фиксировали в белгородской, воронежской, нижегородской, курской, брянской областях и краснодарском крае.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Тернополе обнаружены еще два погибших человека, которые считались без вести пропавшими. Таким образом количество погибших в результате вражеской атаки возросло до 38 человек.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Брянская область
Курская область
Крым