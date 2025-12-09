Украинские беспилотники атаковали инфраструктуру в рф: поврежден завод в чувашии, являющийся частью ВПК
Киев • УНН
В ночь на 9 ноября украинские беспилотники атаковали ряд регионов РФ, включая чебоксары и ростовскую область. Зафиксированы удары по заводу АО "Энергозапчасть" и энергоинфраструктуре, что привело к отключениям электроэнергии.
В ночь на 9 ноября ряд регионов рф, в частности чебоксары в чувашии, подверглись ударам украинскими беспилотниками. В то же время взрывы прогремели во временно оккупированном Крыму, сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
Подробности
В чебоксарах два взрыва прогремели в 05:32 и 05:34. Там зафиксировали удар по заводу АО "Энергозапчасть", который занимается выпуском генераторов и электрооборудования, а также является частью российского ВПК.
Кроме того, как отметил Андрющенко, в результате отражения атаки российскими системами ПВО, пострадал многоэтажный дом.
В рязани пострадала территория в районе аэропорта. В ростовской области атакой снова была энергоинфраструктура. Есть повреждения на земле, что привело к очередному отключению электроэнергии.
Также работу ПВО фиксировали в белгородской, воронежской, нижегородской, курской, брянской областях и краснодарском крае.
Напомним
