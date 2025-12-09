БПЛА атакували інфраструктуру в рф: пошкоджений завод у чувашії, який є частиною ВПК

$42.070.01
49.020.03
ukenru
07:23 • 4968 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00 • 5968 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 16189 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 28466 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 26926 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 31414 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 30465 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 32681 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 44306 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 40137 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.9м/с
85%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський зустрівся з лідерами НАТО та ЄС для обговорення миру та безпеки: подробиціVideo8 грудня, 22:28 • 4716 перегляди
Трамп: Європа рухається в поганому напрямку, Вашингтон не хоче таких змін8 грудня, 23:03 • 6694 перегляди
США тиснуть на Зеленського, щоб той швидко погодився на мирний план - Axios9 грудня, 00:12 • 3714 перегляди
Сибіга обговорив із міністром оборони Бельгії поставку винищувачів F-16Photo9 грудня, 01:53 • 8088 перегляди
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД03:32 • 12499 перегляди
Публікації
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців07:23 • 4972 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 44311 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 40142 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 40163 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 52532 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Дональд Трамп
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Лондон
Японія
Реклама
УНН Lite
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 17956 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 52519 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 60996 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 71153 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 71814 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Tesla Model Y
Audi Q5
Шахед-136

БПЛА атакували інфраструктуру в рф: пошкоджений завод у чувашії, який є частиною ВПК

Київ • УНН

 • 938 перегляди

У ніч на 9 листопада БПЛА атакували низку регіонів рф, включаючи чебоксари та ростовську область. Зафіксовано удари по заводу АТ "Енергозапчастина" та енергоінфраструктурі, що призвело до відключень електроенергії.

БПЛА атакували інфраструктуру в рф: пошкоджений завод у чувашії, який є частиною ВПК

У ніч на 9 листопада низка регіонів рф, зокрема чебоксари у чувашії, зазнали ударів безпілотниками. Водночас вибухи пролунали у тимчасово окупованому Криму, повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Деталі

У чебоксарах два вибухи пролунали у 05:32 та 05:34. Там зафіксували удар по заводу АО "Енергозапчастина", який замається випуском генераторів та електрообладнання, а також є частиною російського ВПК.

Крім того, як зазначив Андрющенко, внаслідок відбиття атаки російськими системами ППО, постраждала багатоповерхівка.

У рязані постраждала територія в районі аеропорту. У ростовській області атакою знову була енергоінфраструктура. Є пошкодження на землі, що призвели до чергового відключення електроенергії.

Також роботу ППО фіксували в бєлгородській, воронезькій, нижньогородській, курській, брянській областях та краснодарському краю.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Тернополі виявлено ще двох загиблих людей, які вважалася безвісти зниклими. Таким чином кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 38 осіб.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Брянська область
Курська область
Крим