БПЛА атакували інфраструктуру в рф: пошкоджений завод у чувашії, який є частиною ВПК
Київ • УНН
У ніч на 9 листопада БПЛА атакували низку регіонів рф, включаючи чебоксари та ростовську область. Зафіксовано удари по заводу АТ "Енергозапчастина" та енергоінфраструктурі, що призвело до відключень електроенергії.
У ніч на 9 листопада низка регіонів рф, зокрема чебоксари у чувашії, зазнали ударів безпілотниками. Водночас вибухи пролунали у тимчасово окупованому Криму, повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
Деталі
У чебоксарах два вибухи пролунали у 05:32 та 05:34. Там зафіксували удар по заводу АО "Енергозапчастина", який замається випуском генераторів та електрообладнання, а також є частиною російського ВПК.
Крім того, як зазначив Андрющенко, внаслідок відбиття атаки російськими системами ППО, постраждала багатоповерхівка.
У рязані постраждала територія в районі аеропорту. У ростовській області атакою знову була енергоінфраструктура. Є пошкодження на землі, що призвели до чергового відключення електроенергії.
Також роботу ППО фіксували в бєлгородській, воронезькій, нижньогородській, курській, брянській областях та краснодарському краю.
