Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше

Украина уже более суток находится под массированной атакой России, под ударом оказались юг, центр, восток и запад страны. В то же время силы противовоздушной обороны демонстрируют высокую эффективность – большинство воздушных целей было уничтожено. Об этом сообщают Воздушные силы, передает УНН.

По официальным данным, по состоянию на утро 24 марта силы ПВО уничтожили или подавили 390 воздушных целей. В частности, речь идет о 365 вражеских беспилотниках, 18 крылатых ракетах Х-101, 5 крылатых ракетах "Искандер-К" и 2 управляемых авиационных ракетах Х-59/69. В общей сложности враг применил 426 средств воздушного нападения.

Несмотря на масштаб атаки, украинская ПВО демонстрирует стабильную результативность, особенно в отношении дозвуковых крылатых ракет.

Атака продолжается и может усилиться

Советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов отмечает, что нынешний обстрел еще не завершился и Россия может применить дополнительные средства поражения.

Сейчас, по моему мнению, противник потратил до 40% средств поражения, подготовленных к атаке. Атака на Украину продолжается. Предполагаю, что сегодня мы увидим еще и ракеты. Наш противник постоянно меняет тактику массированных ударов, пытаясь найти уязвимые места и прорвать нашу воздушную оборону. Сейчас выбрана стратегия удара, растянутого во времени - написал он.

Одна из самых долгих атак за войну

Военный эксперт Александр Коваленко в комментарии для УНН отмечает, что эта атака является одной из самых долгих за время полномасштабного вторжения.

Это, можно сказать, одна из самых долгих атак за весь период войны. Все началось с массированного налета по Одессе и области. Далее атака распространилась на другие регионы Украины - сказал он.

По его словам, эффективность украинской ПВО в перехвате крылатых ракет остается высокой.

Полная нейтрализация угроз в виде дозвуковых крылатых ракет демонстрирует высокий уровень нашей противовоздушной обороны. Так же это касается и ракет типа "Искандер-К" - отметил эксперт.

Высокая эффективность против "шахедов"

Отдельно эксперт отметил стабильно высокий уровень уничтожения ударных дронов типа "Shahed-136", которые остаются одним из ключевых инструментов террора со стороны России. Именно по этим целям украинская ПВО демонстрирует одну из лучших эффективностей.

По словам Александра Коваленко, показатели перехвата таких дронов остаются очень высокими даже несмотря на массированность атак.

Если говорить о дронах типа "шахед", то эффективность их уничтожения сейчас держится на уровне примерно 85–90%. Это очень высокий показатель, учитывая масштабность атак и то, что враг постоянно меняет маршруты и тактику применения - отметил эксперт.

Он добавил, что именно благодаря этому Россия вынуждена комбинировать удары и использовать различные типы вооружения.

Они не могут достичь результата исключительно "шахедами", поэтому комбинируют их с ракетами. Но даже при такой тактике большинство дронов уничтожается еще на подлете - пояснил Коваленко.

Проблема - баллистика

В то же время основная угроза остается со стороны баллистических ракет.

Проблема с баллистикой, как была, так и остается. Там, где нет соответствующего прикрытия, враг может наносить фактически неотвратимые удары - пояснил Коваленко.

Почему атака растянута во времени

Эксперт считает, что Россия тестирует новую тактику - истощение украинской ПВО.

Они пытаются растянуть атаки во времени, чтобы истощить нашу противовоздушную оборону - как в плане боекомплекта, так и физически и психологически. Второй фактор - отсутствие результатов на фронте. Поэтому они компенсируют это террором гражданского населения - отметил он.

По его словам, текущая наступательная кампания РФ является одной из самых слабых.

Это один из худших стартов наступательной кампании за все время войны. Поэтому они переходят к тактике террора - добавил эксперт.

Есть ли военный смысл в ударах по вокзалам

В последнее время в СМИ активно пишут о возможных ударах по украинским вокзалам. Коваленко также прокомментировал перспективу налетов на железнодорожную инфраструктуру.

Железнодорожная логистика быстро восстанавливается. Россия уже пробовала бить по ней - результат был минимальный. Если удары будут по вокзалам - это не военная целесообразность, это исключительно террор - подчеркнул он.

Чего ждать дальше

Несмотря на одну из самых долгих и масштабных атак, украинская ПВО удерживает контроль над ситуацией и уничтожает большинство воздушных целей.

В то же время враг меняет тактику, делая ставку на истощение и психологическое давление, а также на удары по гражданской инфраструктуре, что свидетельствует об отсутствии результатов на поле боя.

Самая массированная атака дронов на Украину. В Воздушных силах заявили о сбитии более 540 беспилотников