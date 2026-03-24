Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
17:38 • 7216 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої "шахедом"
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
15:46 • 20510 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
14:45 • 21599 перегляди
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Засідання Верховної Ради 25 березня може не бути через погрози побиття депутатів24 березня, 09:06 • 41246 перегляди
Суд продовжив арешт та відсторонив від посади лікаря у справі про смерть Аднана КіванаPhoto24 березня, 10:02 • 64910 перегляди
МОН України оприлюднило нові правила вступу у 2026 році - що міняється для абітурієнтів24 березня, 10:20 • 41866 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 56125 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 37924 перегляди
Публікації
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
18:45 • 1466 перегляди
Туберкульоз - з якими симптомами звертатися до лікаря, де отримати лікування та як вакцинувати дитинуPhoto15:18 • 19352 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
13:42 • 40122 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 37263 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 56248 перегляди
УНН Lite
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto18:35 • 928 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 38031 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 43650 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto23 березня, 18:36 • 41329 перегляди
Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки ЧокоPhoto23 березня, 14:50 • 38193 перегляди
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі

Київ • УНН

 • 1490 перегляди

Сили ППО знешкодили сотні дронів та десятки ракет під час масованого обстрілу. Експерти попереджають про зміну тактики ворога та загрозу нових ударів.

Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі

Україна вже понад добу перебуває під масованою атакою росії, під ударом опинилися південь, центр, схід і захід країни. Водночас сили протиповітряної оборони демонструють високу ефективність - більшість повітряних цілей було знищено. Про це повідомляють Повітряні сили, передає УНН.

За офіційними даними, станом на ранок 24 березня сили ППО знищили або подавили 390 повітряних цілей. Зокрема, йдеться про 365 ворожих безпілотників, 18 крилатих ракет Х-101, 5 крилатих ракет "Іскандер-К" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69. Загалом ворог застосував 426 засобів повітряного нападу.

Попри масштаб атаки, українська ППО демонструє стабільну результативність, особливо щодо дозвукових крилатих ракет.

Атака триває і може посилитися

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначає, що нинішній обстріл ще не завершився і росія може застосувати додаткові засоби ураження.

Наразі, на мою думку, противник витратив до 40% засобів ураження, підготовлених до атаки. Атака на Україну триває. Припускаю, що сьогодні ми побачимо ще й ракети. Наш противник постійно змінює тактику масованих ударів, намагаючись знайти вразливі місця та прорвати нашу повітряну оборону. Зараз обрано стратегію удару, розтягнутого в часі 

- написав він.

Одна з найдовших атак за війну

Військовий експерт Олександр Коваленко у коментарі для УНН наголошує, що ця атака є однією з найдовших за час повномасштабного вторгнення.

Це, можна сказати, одна з найдовших атак за весь період війни. Все почалося з масованого нальоту по Одесі та області. Далі атака поширилася на інші регіони України 

- сказав він.

За його словами, ефективність української ППО у перехопленні крилатих ракет залишається високою.

Повна нейтралізація загроз у вигляді дозвукових крилатих ракет демонструє високий рівень нашої протиповітряної оборони. Так само це стосується і ракет типу "Іскандер-К" 

- зазначив експерт.

Висока ефективність проти "шахедів"

Окремо експерт відзначив стабільно високий рівень знищення ударних дронів типу "Shahed-136", які залишаються одним із ключових інструментів терору з боку росії. Саме по цих цілях українська ППО демонструє одну з найкращих ефективностей.

За словами Олександра Коваленка, показники перехоплення таких дронів залишаються дуже високими навіть попри масованість атак.

Якщо говорити про дрони типу "шахед", то ефективність їхнього знищення зараз тримається на рівні приблизно 85–90%. Це дуже високий показник, враховуючи масштабність атак і те, що ворог постійно змінює маршрути та тактику застосування 

- зазначив експерт.

Він додав, що саме завдяки цьому росія змушена комбінувати удари і використовувати різні типи озброєння.

Вони не можуть досягти результату виключно "шахедами", тому комбінують їх із ракетами. Але навіть при такій тактиці більшість дронів знищується ще на підльоті 

- пояснив Коваленко.

Проблема - балістика

Водночас основна загроза залишається з боку балістичних ракет.

Проблема з балістикою, як була, так і залишається. Там, де немає відповідного прикриття, ворог може завдавати фактично невідворотних ударів 

- пояснив Коваленко.

Чому атака розтягнута у часі

Експерт вважає, що росія тестує нову тактику - виснаження української ППО.

Вони намагаються розтягнути атаки в часі, щоб виснажити нашу протиповітряну оборону - як у плані боєкомплекту, так і фізично та психологічно. Другий чинник - відсутність результатів на фронті. Тому вони компенсують це терором цивільного населення 

- зазначив він.

За його словами, поточна наступальна кампанія рф є однією з найслабших.

Це один із найгірших стартів наступальної кампанії за весь час війни. Тому вони переходять до тактики терору 

- додав експерт.

Чи є військовий сенс в ударах по вокзалах

Останнім часом у ЗМІ активно пишуть про можливі удари по українських вокзалах. Коваленко також прокоментував перспективу нальотів на залізничну інфраструктуру.

Залізнична логістика швидко відновлюється. росія вже пробувала бити по ній - результат був мінімальний. Якщо удари будуть по вокзалах - це не військова доцільність, це виключно терор 

- наголосив він.

Чого чекати далі 

Попри одну з найдовших і наймасштабніших атак, українська ППО утримує контроль над ситуацією та знищує більшість повітряних цілей.

Водночас ворог змінює тактику, роблячи ставку на виснаження та психологічний тиск, а також на удари по цивільній інфраструктурі, що свідчить про відсутність результатів на полі бою.

Наймасованіша атака дронів на Україну. У Повітряних силах заявили про збиття понад 540 безпілотників24.03.26, 19:05 • 3022 перегляди

Андрій Тимощенков

