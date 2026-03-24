Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі

Україна вже понад добу перебуває під масованою атакою росії, під ударом опинилися південь, центр, схід і захід країни. Водночас сили протиповітряної оборони демонструють високу ефективність - більшість повітряних цілей було знищено. Про це повідомляють Повітряні сили, передає УНН.

За офіційними даними, станом на ранок 24 березня сили ППО знищили або подавили 390 повітряних цілей. Зокрема, йдеться про 365 ворожих безпілотників, 18 крилатих ракет Х-101, 5 крилатих ракет "Іскандер-К" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69. Загалом ворог застосував 426 засобів повітряного нападу.

Попри масштаб атаки, українська ППО демонструє стабільну результативність, особливо щодо дозвукових крилатих ракет.

Атака триває і може посилитися

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначає, що нинішній обстріл ще не завершився і росія може застосувати додаткові засоби ураження.

Наразі, на мою думку, противник витратив до 40% засобів ураження, підготовлених до атаки. Атака на Україну триває. Припускаю, що сьогодні ми побачимо ще й ракети. Наш противник постійно змінює тактику масованих ударів, намагаючись знайти вразливі місця та прорвати нашу повітряну оборону. Зараз обрано стратегію удару, розтягнутого в часі - написав він.

Одна з найдовших атак за війну

Військовий експерт Олександр Коваленко у коментарі для УНН наголошує, що ця атака є однією з найдовших за час повномасштабного вторгнення.

Це, можна сказати, одна з найдовших атак за весь період війни. Все почалося з масованого нальоту по Одесі та області. Далі атака поширилася на інші регіони України - сказав він.

За його словами, ефективність української ППО у перехопленні крилатих ракет залишається високою.

Повна нейтралізація загроз у вигляді дозвукових крилатих ракет демонструє високий рівень нашої протиповітряної оборони. Так само це стосується і ракет типу "Іскандер-К" - зазначив експерт.

Висока ефективність проти "шахедів"

Окремо експерт відзначив стабільно високий рівень знищення ударних дронів типу "Shahed-136", які залишаються одним із ключових інструментів терору з боку росії. Саме по цих цілях українська ППО демонструє одну з найкращих ефективностей.

За словами Олександра Коваленка, показники перехоплення таких дронів залишаються дуже високими навіть попри масованість атак.

Якщо говорити про дрони типу "шахед", то ефективність їхнього знищення зараз тримається на рівні приблизно 85–90%. Це дуже високий показник, враховуючи масштабність атак і те, що ворог постійно змінює маршрути та тактику застосування - зазначив експерт.

Він додав, що саме завдяки цьому росія змушена комбінувати удари і використовувати різні типи озброєння.

Вони не можуть досягти результату виключно "шахедами", тому комбінують їх із ракетами. Але навіть при такій тактиці більшість дронів знищується ще на підльоті - пояснив Коваленко.

Проблема - балістика

Водночас основна загроза залишається з боку балістичних ракет.

Проблема з балістикою, як була, так і залишається. Там, де немає відповідного прикриття, ворог може завдавати фактично невідворотних ударів - пояснив Коваленко.

Чому атака розтягнута у часі

Експерт вважає, що росія тестує нову тактику - виснаження української ППО.

Вони намагаються розтягнути атаки в часі, щоб виснажити нашу протиповітряну оборону - як у плані боєкомплекту, так і фізично та психологічно. Другий чинник - відсутність результатів на фронті. Тому вони компенсують це терором цивільного населення - зазначив він.

За його словами, поточна наступальна кампанія рф є однією з найслабших.

Це один із найгірших стартів наступальної кампанії за весь час війни. Тому вони переходять до тактики терору - додав експерт.

Чи є військовий сенс в ударах по вокзалах

Останнім часом у ЗМІ активно пишуть про можливі удари по українських вокзалах. Коваленко також прокоментував перспективу нальотів на залізничну інфраструктуру.

Залізнична логістика швидко відновлюється. росія вже пробувала бити по ній - результат був мінімальний. Якщо удари будуть по вокзалах - це не військова доцільність, це виключно терор - наголосив він.

Чого чекати далі

Попри одну з найдовших і наймасштабніших атак, українська ППО утримує контроль над ситуацією та знищує більшість повітряних цілей.

Водночас ворог змінює тактику, роблячи ставку на виснаження та психологічний тиск, а також на удари по цивільній інфраструктурі, що свідчить про відсутність результатів на полі бою.

