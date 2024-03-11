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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Украина имеет право на самооборону": Генсек НАТО высказался относительно дискуссии о возможной поставке Украине ракет Taurus

"Украина имеет право на самооборону": Генсек НАТО высказался относительно дискуссии о возможной поставке Украине ракет Taurus

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 12:03  •  15001 просмотра

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Столтенберг приветствовал значительную военную поддержку Украины со стороны Германии, включая передовые системы противовоздушной обороны, боевые танки и боеприпасы, и подтвердил право Украины на самооборону в соответствии с Уставом ООН, в то время как союзники предоставляют системы дальнего радиуса действия, чтобы помочь Украине защитить себя.

В дискуссии о возможной поставке Украине немецких крылатых ракет Taurus Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сослался на право Украины на самооборону. Об этом он сказал на пресс-конференции по случаю церемонии поднятия флага Швеции в ознаменование вступления страны в НАТО, пишет УНН.

Детали

"Относительно ракет Taurus. Что я могу сказать, то это прежде всего, что Германия была одним из союзников по НАТО, который предоставил Украине наибольшую поддержку, значительную существенную военную поддержку со стороны Германии Украине: передовые системы ПВО, IRIS-T, Patriot и другие, боевые танки, боевые танки Leopard, значительное количество боеприпасов, а также много средств технического обслуживания и ремонта, чтобы помочь Украине развивать собственную оборонную промышленность", - отметил Столтенберг.

Таким образом, по его словам, Германия действительно является ведущей страной, когда дело доходит до военной поддержки Украины.

"Я также приветствую тот факт, что несколько стран НАТО сейчас также поставляют системы большой дальности. Великобритания поставляет Storm Shadow, крылатые ракеты, Франция - аналогичные крылатые ракеты, SCALP, и многие союзники теперь объединились в коалицию, помогая Украине обучать пилотов, готовя их к приему F-16. Таким образом, союзники также поставляют системы большой дальности, чтобы помочь Украине защитить себя", - указал он.

Вы должны помнить, что это такое: это агрессивная война россии против Украины, и Украина имеет право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, а мы имеем право помочь им отстоять право на самооборону. Но я не буду вдаваться в конкретные системы для конкретных союзников. Я просто приветствую то, что союзники делают больше, в частности то, что Германия оказывает значительную поддержку Украине

- отметил Столтенберг в ответ на вопрос, что если мы все можем согласиться, что ракеты Taurus могут хорошо изменить ситуацию на фронте, согласен ли он с тем, что Германия должна передать их как можно скорее.

"Это был бы вариант": глава МИД Германии открыта к обмену Taurus для вооружения Украины11 марта 2024, 08:18 • 23618 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
shtormova-tinКрылатая ракета Storm Shadow
natoNATO
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
leopard-2Леопард 2
iris-tИРИС-Т
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
yens-stoltenberhЙенс Столтенберг
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
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