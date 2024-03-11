"Украина имеет право на самооборону": Генсек НАТО высказался относительно дискуссии о возможной поставке Украине ракет Taurus
Киев • УНН
Столтенберг приветствовал значительную военную поддержку Украины со стороны Германии, включая передовые системы противовоздушной обороны, боевые танки и боеприпасы, и подтвердил право Украины на самооборону в соответствии с Уставом ООН, в то время как союзники предоставляют системы дальнего радиуса действия, чтобы помочь Украине защитить себя.
В дискуссии о возможной поставке Украине немецких крылатых ракет Taurus Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сослался на право Украины на самооборону. Об этом он сказал на пресс-конференции по случаю церемонии поднятия флага Швеции в ознаменование вступления страны в НАТО, пишет УНН.
Детали
"Относительно ракет Taurus. Что я могу сказать, то это прежде всего, что Германия была одним из союзников по НАТО, который предоставил Украине наибольшую поддержку, значительную существенную военную поддержку со стороны Германии Украине: передовые системы ПВО, IRIS-T, Patriot и другие, боевые танки, боевые танки Leopard, значительное количество боеприпасов, а также много средств технического обслуживания и ремонта, чтобы помочь Украине развивать собственную оборонную промышленность", - отметил Столтенберг.
Таким образом, по его словам, Германия действительно является ведущей страной, когда дело доходит до военной поддержки Украины.
"Я также приветствую тот факт, что несколько стран НАТО сейчас также поставляют системы большой дальности. Великобритания поставляет Storm Shadow, крылатые ракеты, Франция - аналогичные крылатые ракеты, SCALP, и многие союзники теперь объединились в коалицию, помогая Украине обучать пилотов, готовя их к приему F-16. Таким образом, союзники также поставляют системы большой дальности, чтобы помочь Украине защитить себя", - указал он.
Вы должны помнить, что это такое: это агрессивная война россии против Украины, и Украина имеет право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, а мы имеем право помочь им отстоять право на самооборону. Но я не буду вдаваться в конкретные системы для конкретных союзников. Я просто приветствую то, что союзники делают больше, в частности то, что Германия оказывает значительную поддержку Украине
"Это был бы вариант": глава МИД Германии открыта к обмену Taurus для вооружения Украины11 марта 2024, 08:18 • 23618 просмотров
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
"Украина имеет право на самооборону": Генсек НАТО высказался относительно дискуссии о возможной поставке Украине ракет Taurus
Польские фермеры снова будут блокировать пункт пропуска "Краковец": что известно
На Харьковщине за неделю в результате пожаров погибли три человека, еще трое погибли под завалами - ГСЧС
В Италии выступили против отправки войск в Украину
Корректировала ракетные удары по Изюму: задержана информатор российской разведки
Сборная Украины по футболу начнет тренировку в Испании в четверг, легионеры присоединятся позже
Дело "концлагеря Ягодное": оккупанты получили от суда самый высокий срок наказания - по 12 лет тюрьмы
"Правда преодолевает все": Зеленский поблагодарил создателей ленты "20 дней в Мариуполе" о войне рф в Украине
Укрзализныця анонсировала онлайн-продажу билетов в Австрию и Венгрию
В ознаменование вступления в НАТО: флаг Швеции официально подняли в штаб-квартире Альянса
Популярные
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Показаны последствия попадания "шахеда" в Харькове
В России заявили о шести дронах, сбитых над Брянской и Орловской областями
Информагентства отозвали фото принцессы Уэльской Кейт с детьми из-за "цифровой манипуляции"
Публикации
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
"Украина имеет право на самооборону": Генсек НАТО высказался относительно дискуссии о возможной поставке Украине ракет Taurus
Столтенберг приветствовал значительную военную поддержку Украины со стороны Германии, включая передовые системы противовоздушной обороны, боевые танки и боеприпасы, и подтвердил право Украины на самооборону в соответствии с Уставом ООН, в то время как союзники предоставляют системы дальнего радиуса действия, чтобы помочь Украине защитить себя.
Польские фермеры снова будут блокировать пункт пропуска "Краковец": что известно
Польские фермеры планируют возобновить блокирование грузовиков на пограничном пункте пропуска "Корчева-Краковец" с 13 марта, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
На Харьковщине за неделю в результате пожаров погибли три человека, еще трое погибли под завалами - ГСЧС
За прошедшую неделю в Харьковской области три человека погибли в пожарах и еще трое - под завалами, а четверо были спасены из пожаров и двое - из-под завалов.
В Италии выступили против отправки войск в Украину
Италия выступает против ввода западных войск в Украину, отдавая предпочтение дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны вместо ее эскалации.
Корректировала ракетные удары по Изюму: задержана информатор российской разведки
Служба безопасности задержала на Харьковщине еще одну информаторку разведки рф, которая с марта 2022 года сотрудничала с российской военной разведкой, собирая разведданные о передвижении украинских военных и корректируя российские ракетные удары по городу Изюм.
Сборная Украины по футболу начнет тренировку в Испании в четверг, легионеры присоединятся позже
Национальная сборная Украины по футболу начнет тренировку в испанской Марбелье 14 марта, позже к ней присоединятся легионеры, а затем вылетит в Сараево для подготовки к матчу против Боснии и Герцеговины 21 марта.
Дело "концлагеря Ягодное": оккупанты получили от суда самый высокий срок наказания - по 12 лет тюрьмы
15 российских солдат получили 12-летние сроки за удержание 368 гражданских лиц, в том числе 69 детей, в качестве "живого щита" в тесном подвале в течение месяца в селе Ягодное Черниговской области, что привело к гибели 10 человек.
"Правда преодолевает все": Зеленский поблагодарил создателей ленты "20 дней в Мариуполе" о войне рф в Украине
Президент Зеленский поблагодарил создателей фильма "20 дней в Мариуполе", который позволяет громко сказать о российской войне против Украины.
Укрзализныця анонсировала онлайн-продажу билетов в Австрию и Венгрию
Начиная с 18 марта, Укрзализныця открывает онлайн-продажу билетов на маршруты в Австрию и Венгрию, сначала в направлении Украина-Австрия, а затем - Украина-Венгрия через Австрию.
В ознаменование вступления в НАТО: флаг Швеции официально подняли в штаб-квартире Альянса
Швеция официально присоединилась к НАТО как 32-я страна-член Альянса после отказа от политики внеблоковости из-за вторжения россии в Украину. Церемония поднятия флага состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе при участии шведской кронпринцессы Виктории и официальных лиц НАТО.