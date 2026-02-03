Украина и НАТО обсудили срочную помощь для восстановления энергосектора через механизм EADRCC

$42.970.16
16:50
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета
3 февраля, 09:06
Второй раунд переговоров в Абу-Даби: песков рассказал, кто вошел в состав делегации рф
3 февраля, 10:54
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданий
3 февраля, 11:58
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 14624 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"14:37 • 12725 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"
14:37
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко
14:17
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться
3 февраля, 06:30
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали
2 февраля, 18:38
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита
2 февраля, 17:09
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака
18:03
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"
16:57
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикой
14:20
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданий
3 февраля, 11:58
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причина
2 февраля, 19:01
Украина и НАТО обсудили срочную помощь для восстановления энергосектора через механизм EADRCC

Киев • УНН

 376 просмотра

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила с Генсеком НАТО Марком Рютте срочную помощь для восстановления энергетического сектора через механизм EADRCC. Оборудование от партнеров поможет восстановить сети и газовую инфраструктуру, поврежденные атаками РФ.

Украина и НАТО обсудили срочную помощь для восстановления энергосектора через механизм EADRCC

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте срочную помощь, которую могут оказать страны-члены Альянса для восстановления нашего энергетического сектора, в частности через механизм EADRCC – Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы, передает УНН.

Детали

Свириденко отметила, что рада приветствовать Генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Украине в то время, когда страна переживает последствия очередной массированной российской атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

Премьер-министр поблагодарила Генерального секретаря за решительную поддержку Украины и осуждение попыток России использовать зиму как оружие. По ее словам, только с начала этого года Россия совершила 217 атак на энергетические объекты в Украине с применением дронов и ракет различных типов.

Мы обсудили срочную помощь, которую могут оказать страны-члены НАТО для восстановления нашего энергетического сектора, в частности через механизм EADRCC – Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы. Оборудование от наших партнеров существенно поможет восстановить наши сети и газовую инфраструктуру, поврежденные вражескими атаками

- сообщила Свириденко.

Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россия
03.02.26, 18:50

Кроме того, по ее словам, уделили внимание необходимости усиления противовоздушной обороны Украины дополнительными системами и ракетами для них, чтобы защитить наших людей, наши города и критическую инфраструктуру. Инициатива PURL доказала свою эффективность, и мы просим наших союзников и партнеров расширить свои взносы.

Украина углубляет сотрудничество в рамках Инициативы НАТО по оказанию помощи в сфере безопасности и подготовки для Украины (NSATU) и Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC). Россия пытается сломить украинское сопротивление террором. Опыт наших Сил обороны уже помогает укреплять наших партнеров НАТО и коллективную безопасность континента

- резюмировала премьер-министр.

рф ночью нанесла мощнейший удар по энергетике с начала года - ДТЭК
03.02.26, 12:59

Антонина Туманова

