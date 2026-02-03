Украина и НАТО обсудили срочную помощь для восстановления энергосектора через механизм EADRCC

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте срочную помощь, которую могут оказать страны-члены Альянса для восстановления нашего энергетического сектора, в частности через механизм EADRCC – Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы, передает УНН.

Детали

Свириденко отметила, что рада приветствовать Генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Украине в то время, когда страна переживает последствия очередной массированной российской атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

Премьер-министр поблагодарила Генерального секретаря за решительную поддержку Украины и осуждение попыток России использовать зиму как оружие. По ее словам, только с начала этого года Россия совершила 217 атак на энергетические объекты в Украине с применением дронов и ракет различных типов.

Мы обсудили срочную помощь, которую могут оказать страны-члены НАТО для восстановления нашего энергетического сектора, в частности через механизм EADRCC – Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы. Оборудование от наших партнеров существенно поможет восстановить наши сети и газовую инфраструктуру, поврежденные вражескими атаками - сообщила Свириденко.

Кроме того, по ее словам, уделили внимание необходимости усиления противовоздушной обороны Украины дополнительными системами и ракетами для них, чтобы защитить наших людей, наши города и критическую инфраструктуру. Инициатива PURL доказала свою эффективность, и мы просим наших союзников и партнеров расширить свои взносы.

Украина углубляет сотрудничество в рамках Инициативы НАТО по оказанию помощи в сфере безопасности и подготовки для Украины (NSATU) и Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC). Россия пытается сломить украинское сопротивление террором. Опыт наших Сил обороны уже помогает укреплять наших партнеров НАТО и коллективную безопасность континента - резюмировала премьер-министр.

