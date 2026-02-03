Україна та НАТО обговорили термінову допомогу для відновлення енергосектору через механізм EADRCC

Прем'єрка України Юлія Свириденко обговорила з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте термінову допомогу, яку можуть надати країни-члени Альянсу для відновлення нашого енергетичного сектору, зокрема через механізм EADRCC – Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха та катастрофи, передає УНН.

Деталі

Свириденко зауважила, що рада вітати Генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Україні у час, коли країна переживає наслідки чергової масованої російської атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Прем'єрка подякувала Генеральному секретарю за рішучу підтримку України та засудження спроб росії використати зиму як зброю. За її словами, лише з початку цього року росія здійснила 217 атак на енергетичні об’єкти в Україні із застосуванням дронів та ракет різних типів.

Ми обговорили термінову допомогу, яку можуть надати країни-члени НАТО для відновлення нашого енергетичного сектору, зокрема через механізм EADRCC – Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха та катастрофи. Обладнання від наших партнерів суттєво допоможе відновити наші мереж та газової інфраструктури, пошкоджених ворожими атаками - повідомила Свириденко.

Крім того, за її словами, приділили увагу необхідності посилення протиповітряної оборони України додатковими системами та ракетами для них, щоб захистити наших людей, наші міста та критичну інфраструктуру. Ініціатива PURL довела свою ефективність, і ми просимо наших союзників та партнерів розширити свої внески.

Україна поглиблює співпрацю в рамках Ініціативи НАТО з безпекової допомоги і підготовки для України (NSATU) та Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC). росія намагається зламати український опір терором. Досвід наших Сил оборони уже допомагає зміцнювати наших партнерів НАТО та колективну безпеку континенту - резюмувала прем'єрка.

