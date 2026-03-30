Украина и Болгария обсудили поставки дизеля, а также увеличение поставок газа в рамках Трансбалканского маршрута

Украина и Болгария провели первые совместные консультации правительств и договорились углублять сотрудничество в ключевых сферах – от энергетики до безопасности в Черном море. По итогам встречи стороны приняли совместное заявление и готовят дорожную карту дальнейших действий. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

По словам Свириденко, консультации стали важным шагом к новому уровню сотрудничества между государствами в условиях вызовов безопасности.

Стороны обсудили вопросы поставок дизельного топлива, а также увеличения объемов газа в рамках Вертикального газового коридора и Транс-Балканского маршрута. Отдельное внимание уделили возможности использования болгарскими компаниями украинских подземных газовых хранилищ.

Кроме того, Украина заинтересована в опыте Болгарии в атомной энергетике и участии болгарских компаний в восстановлении энергетической инфраструктуры.

Отдельным направлением стала безопасность в Черноморском регионе. В частности, стороны обсудили присоединение Болгарии к инициативе PURL и участие Украины в совместных проектах по разминированию моря.

Также достигнуты договоренности по развитию транспортного сообщения, в частности расширению железнодорожных маршрутов между странами.

Важной частью переговоров стали гуманитарные и образовательные вопросы. Стороны подписали протокол о функционировании Болградской гимназии имени Георгия Раковского в Одесской области, а также обсудили интеграцию украинских детей в систему образования Болгарии.

В Болгарии сейчас находится около 80 тысяч украинцев, из них примерно 20 тысяч — дети.

Украина также заинтересована в привлечении Болгарии к проектам восстановления, в частности в Одесской области, где проживает значительная болгарская община.

Стороны договорились продолжить консультации в ближайшие месяцы и провести следующий раунд встреч уже в Болгарии.

В Киев прибыл и.о. премьера Болгарии с правительственной делегацией.