Україна та Болгарія обговорили постачання дизелю, а також збільшення поставок газу в рамках Транс-Балканського маршруту

Україна та Болгарія провели перші спільні консультації урядів і домовилися поглиблювати співпрацю в ключових сферах – від енергетики до безпеки в Чорному морі. За підсумками зустрічі сторони ухвалили спільну заяву та готують дорожню карту подальших дій. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

За словами Свириденко, консультації стали важливим кроком до нового рівня співпраці між державами в умовах безпекових викликів.

Сторони обговорили питання постачання дизельного пального, а також збільшення обсягів газу в межах Вертикального газового коридору та Транс-Балканського маршруту. Окрему увагу приділили можливості використання болгарськими компаніями українських підземних газових сховищ.

Крім того, Україна зацікавлена у досвіді Болгарії в атомній енергетиці та участі болгарських компаній у відновленні енергетичної інфраструктури.

Окремим напрямком стала безпека в Чорноморському регіоні. Зокрема, сторони обговорили приєднання Болгарії до ініціативи PURL та участь України у спільних проєктах із розмінування моря.

Також досягнуто домовленостей щодо розвитку транспортного сполучення, зокрема розширення залізничних маршрутів між країнами.

Важливою частиною переговорів стали гуманітарні та освітні питання. Сторони підписали протокол щодо функціонування Болградської гімназії імені Георгі Раковського в Одеській області, а також обговорили інтеграцію українських дітей у систему освіти Болгарії.

У Болгарії наразі перебуває близько 80 тисяч українців, з них приблизно 20 тисяч — діти.

Україна також зацікавлена у залученні Болгарії до проєктів відновлення, зокрема в Одеській області, де проживає значна болгарська громада.

Сторони домовилися продовжити консультації найближчими місяцями та провести наступний раунд зустрічей уже в Болгарії.

