Україна та Болгарія обговорили постачання дизелю, а також збільшення поставок газу в рамках Транс-Балканського маршруту

З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
"П'ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі
ГУР оприлюднило список із 51 судна, які допомагають росії фінансувати війну 30 березня, 10:07 • 17207 перегляди
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили30 березня, 11:01 • 34356 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 11:40 • 26624 перегляди
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo12:19 • 18596 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto14:18 • 11716 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент15:29 • 11486 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto14:18 • 11786 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 11:40 • 26692 перегляди
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили30 березня, 11:01 • 34423 перегляди
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні30 березня, 06:55 • 52298 перегляди
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв16:42 • 1686 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні15:06 • 4874 перегляди
Батько загиблого у Колумбайні розкритикував новий ромком з Паттінсоном і Зендаєю - у чому річ13:44 • 7982 перегляди
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo12:19 • 18649 перегляди
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 37466 перегляди
Україна та Болгарія обговорили постачання дизелю, а також збільшення поставок газу в рамках Транс-Балканського маршруту

Київ • УНН

 • 1392 перегляди

Уряди країн погодили спільні проєкти з розмінування Чорного моря та використання газосховищ. Сторони розвиватимуть атомну енергетику та логістику.

Україна та Болгарія провели перші спільні консультації урядів і домовилися поглиблювати співпрацю в ключових сферах – від енергетики до безпеки в Чорному морі. За підсумками зустрічі сторони ухвалили спільну заяву та готують дорожню карту подальших дій. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

За словами Свириденко, консультації стали важливим кроком до нового рівня співпраці між державами в умовах безпекових викликів.

Сторони обговорили питання постачання дизельного пального, а також збільшення обсягів газу в межах Вертикального газового коридору та Транс-Балканського маршруту. Окрему увагу приділили можливості використання болгарськими компаніями українських підземних газових сховищ.

Крім того, Україна зацікавлена у досвіді Болгарії в атомній енергетиці та участі болгарських компаній у відновленні енергетичної інфраструктури.

Окремим напрямком стала безпека в Чорноморському регіоні. Зокрема, сторони обговорили приєднання Болгарії до ініціативи PURL та участь України у спільних проєктах із розмінування моря.

Також досягнуто домовленостей щодо розвитку транспортного сполучення, зокрема розширення залізничних маршрутів між країнами.

Важливою частиною переговорів стали гуманітарні та освітні питання. Сторони підписали протокол щодо функціонування Болградської гімназії імені Георгі Раковського в Одеській області, а також обговорили інтеграцію українських дітей у систему освіти Болгарії.

У Болгарії наразі перебуває близько 80 тисяч українців, з них приблизно 20 тисяч — діти.

Україна також зацікавлена у залученні Болгарії до проєктів відновлення, зокрема в Одеській області, де проживає значна болгарська громада.

Сторони домовилися продовжити консультації найближчими місяцями та провести наступний раунд зустрічей уже в Болгарії.

Нагадаємо 

До Києва прибув в.о. прем'єра Болгарії з урядовою делегацією.

Антоніна Туманова

