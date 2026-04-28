Украина должна воспользоваться увеличением мирового спроса на современное вооружение - Гетманцев

Украина должна воспользоваться увеличением мирового спроса на современное вооружение, и это может стать шансом для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса и наращивания собственного экспорта. Помочь производителям в этом может налоговый и таможенный режим Defence City. Такое мнение высказал председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет УНН.

Как видим, в течение нескольких лет в мире наблюдается тотальная милитаризация. В этих условиях Украина должна воспользоваться увеличением мирового спроса на современное вооружение. Это шанс для украинского ОПК, чтобы продолжать наращивать производство и активно готовить продукцию на экспорт после первоочередного обеспечения потребностей наших защитников. Государство заинтересовано в этом, и спецрежим Defence City задумывался среди прочего для того, чтобы ОПК мог стать драйвером нашей экономики написал Гетманцев.

Он добавил, что по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2025 году военные расходы Украины выросли на 20% и достигли показателя в 84,1 млрд долл., что составляет 40% ВВП. В результате – наша страна вошла в топ-7 стран-лидеров по военным расходам. В 2024 году Украина занимала 8-е место.

Наибольшие расходы в мире на военные нужды направляют США – 954 млрд долл. (3,1% ВВП), Китай – 336 млрд (1,7%), россия – 190 млрд (7,5%), Германия – 114 млрд (2,3%), Индия – 92,1 млрд (2,3%), Великобритания – 89 млрд (2,4%), Украина – 84,1 (40%), Саудовская Аравия – 83,2 млрд (6,5%), Франция – 68 млрд (2%), Япония – 62,2 млрд (1,4%).

В целом в 2025 году глобальные военные расходы составили 2,887 трлн долл., что на 2,9% больше, чем в 2024 году. В результате – глобальная военная нагрузка на ВВП достигла 2,5% – и это самый высокий показатель с 2009 года. Стоит отметить, что расходы на армию и оборону в мире растут 11 лет подряд - отметил Гетманцев.

По его словам, в 2025 году рост глобальных военных расходов достиг отметки в 2,9%. И это значительно меньше темпов 2024 года (9,7%). Такое замедление связано с падением военных расходов США на 7,5% в 2025 году.

По оценкам аналитиков SIPRI, отрицательная динамика связана с тем, что в 2025 году США не одобрили новые программы военной помощи для Украины. Ранее – в течение 3 лет – американцы одобрили для нашей страны около 127 млрд долл. Между тем аналитики считают, что США будут наращивать общие военные расходы и в дальнейшем, учитывая общие мировые тренды на увеличение инвестиций в вопросы безопасности и обороны - добавил нардеп.

Также в SIPRI не исключают, что Украина и россия и в дальнейшем будут наращивать расходы на войну, которые и сейчас достигают самых высоких показателей за все время наблюдения. В частности, в прошлом году страна-агрессор увеличила свой оборонный бюджет на 5,9% до 190 млрд долл. (7,5% ВВП).

Украина имеет все шансы стать мировым лидером по экспорту военных технологий и оружия – это наша стратегическая цель - подчеркнул Гетманцев.

Ранее Даниил Гетманцев заявил, что несмотря на запуск специального режима Defence City, который должен был стать одним из ключевых инструментов развития оборонно-промышленного комплекса, действующее законодательство требует существенной доработки для достижения реального эффекта.

В прошлом году мы запустили специальный режим Defence City. Чтобы он начал давать ожидаемые результаты, нужно снижать "порог входа" в Defence City, увеличивать круг его участников, расширять стимулы, на что справедливо обращает внимание бизнес - отметил глава налогового комитета Рады.

Кроме того, УНН ранее писал, что Аэрокосмическая ассоциация Украины собирает предложения компаний, работающих в секторе ОПК, и авиастроительных предприятий относительно изменений в законодательство, предусматривающее функционирование налогового и таможенного спецрежима Defence City. По результатам этой работы ассоциация планирует передать наработанные предложения представителям Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и присоединиться к дальнейшей доработке нормативной базы Defence City в диалоге с правительством и парламентом.

На сегодняшний день становится понятно, что спецрежим Defence City, предусматривающий таможенные и налоговые преференции для предприятий из сектора ОПК и смежных отраслей, не пользуется значительной популярностью у бизнеса. Представители рынка в комментариях УНН объясняют, что это связано с некоторыми законодательными пробелами, которые создают барьеры для потенциальных резидентов спецрежима.

Среди основных сдерживающих факторов, в частности, нечеткие требования к обороту, фактически ограничивающие доступ для малого и среднего бизнеса к Defence City, а также непонятные требования по аудиту компаний, претендующих на присоединение к спецрежиму. Кроме того, эксперты указывают на отсутствие симметричных налоговых условий. Речь идет о том, что компании вынуждены платить НДС за детали украинского производства, в то время как этот налог отменен для импортных комплектующих. В Комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки уже также понимают необходимость доработки соответствующего законодательства и ждут предложений рынка.

Еще одним барьером эксперты считают слишком жесткую норму относительно уголовных производств. Потенциальный резидент Defence City не должен никоим образом фигурировать в уголовных делах. Эта норма распространяется даже на фактовые дела без подозрений, обвинительных актов и приговоров. Юристы, опрошенные УНН, указывают на нарушение презумпции невиновности.