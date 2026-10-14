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Удары по трём ТЭЦ не привели к тотальному блэкауту Киева: чего ожидать зимой

Киев • УНН

 • 28403 просмотра

Эксперт объяснил, почему атаки не оставили Киев без света и от чего зависит продолжительность ремонтов. Зимой возможны перебои с теплом.

Удары по трём ТЭЦ не привели к тотальному блэкауту Киева: чего ожидать зимой

Российские войска пытаются повредить энергетическую инфраструктуру Киева, в частности теплоэлектроцентрали и подстанции, которые обеспечивают передачу электроэнергии. Подробнее о том, насколько критичны повреждения всех трех столичных ТЭЦ и стоит ли уже сейчас ожидать длительных отключений, журналистке УНН рассказал эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

Почему после ударов по ТЭЦ Киев не остался без света

По словам эксперта, Россия пытается наносить комплексные удары по энергетическим объектам, рассчитывая одновременно нарушить электро- и теплоснабжение города. Однако он отмечает, что такие атаки враг практикует не впервые: в частности, попытки разрушить энергосистему начались еще в 2022 году.

Ставка при таких массированных комбинированных атаках всякий раз делается на то, что «вот всё — сейчас ударим раз и навсегда», но так не получается. У нас, конечно, больше повреждений, но здесь ситуация заключается в том, насколько оперативно срабатывают наши ремонтные бригады

— объясняет эксперт по вопросам энергетики.

Кроме того, Михаил Гончар подчеркивает, что сам факт удара по одному энергетическому объекту не означает автоматического обесточивания всего города. Последствия зависят от объекта попадания и характера повреждений. Киев является крупнейшим в Украине потребителем электроэнергии.

Киев энергодефицитен с точки зрения имеющейся в нем генерации. Вопрос энергодефицита был окончательно решен с вводом в эксплуатацию в конце 2015 года линии электропередачи 750 кВ «Ровенская АЭС — подстанция „Киевская“». Вместе с энергопотоком с Хмельницкой АЭС это позволило закрыть баланс крупнейшего потребителя электроэнергии в Украине — Киева и Киевской агломерации

— подчеркивает Михаил Гончар.

Кроме того, по словам эксперта, российские атаки направлены не только на городские теплоэлектроцентрали, но и на подстанции «Укрэнерго», через которые электроэнергия поступает от атомных электростанций в направлении столицы, а повреждение таких объектов усложняет поставки электроэнергии и заставляет энергетиков менять схемы ее передачи. В то же время разветвленная структура энергосистемы позволяет создавать альтернативные маршруты, хотя это не исключает перебоев в работе сети.

россия атаковала все три городские ТЭЦ Киева - Корецкий14.10.26, 11:03 • 29109 просмотров

Основные усилия врага направлены не только на то, чтобы поразить киевские ТЭЦ. Это как раз имеет целью сделать невозможной генерацию тепла для горожан. Другие удары — по подстанциям, которые ведут от АЭС в сторону Киева. Периодически эти удары были результативными, но, как видим, сейчас ситуация хотя и проблемная, но ожидаемого результата, то есть Киева во тьме, они не получили

— подчеркнул эксперт.

Почему восстановление электро- и теплоснабжения может занимать разное время

Михаил Гончар объяснил, что продолжительность ремонтов после обстрелов зависит от того, какое именно оборудование повреждено и есть ли ему замена. Важны наличие резервного оборудования и условия безопасности, при которых ремонтники могут приступить к работе.

Очень по-разному. Зависит от того, что вам придется заменять. Образно говоря, одно дело, когда нужно заменить оборванные провода — это делается быстро, однако если, например, поврежден трансформатор, тогда это надолго. И зависит от того, есть ли там резервное оборудование и где оно находится. Поэтому сказать, за сколько времени это можно сделать, невозможно. Каждый случай отдельный

— добавил Михаил Гончар.

К тому же российские войска могут наносить повторные удары по одним и тем же объектам, из-за чего ремонтникам приходится учитывать дополнительные риски.

Прежде чем ремонтники приступят к ремонтным работам, сотрудники ГСЧС должны проверить, не осталось ли каких-либо опасных предметов в зоне поражения. Кроме того, мы видим, что они уже много раз делают так, что вслед за первым прилетом происходит следующий. И поэтому, как это было раньше, даже в прошлом году, когда сразу после прилета и ликвидации пожара, если он был, приступали к ремонту. Сейчас это замедляется по соображениям безопасности

— подчеркивает эксперт по вопросам энергетики.

Также из-за особенностей городской энергосети последствия атак могут различаться даже в соседних районах города, отметил Михаил Гончар. Он объяснил, что это связано с конфигурацией распределительной сети, её техническим состоянием и возможностью перераспределять нагрузку. Это приводит к неравномерному применению графиков отключений.

Сети же работают в аномальном режиме. Поэтому в одном районе света может не быть и полсуток, а то и сутки, а где-то более-менее нормально — на несколько часов отключили — и всё. Здесь нет никакого злого умысла. Никогда ведь не знаешь, что и куда прилетит, как долго придётся восстанавливать и как запускать какой-то обходной маршрут, если прямой не функционирует

- объяснил Михаил Гончар.

Угрожает ли Киеву длительное отсутствие тепла зимой

Удары по всем трём основным городским ТЭЦ создают риски для прохождения отопительного сезона, поскольку основное предназначение этих объектов — производство тепла. В то же время их повреждение не означает, что все жители столицы непременно останутся без отопления. По словам эксперта, в городе есть котельные, к которым при необходимости можно переподключать потребителей, хотя возможности такого решения зависят от конкретного района и состояния инфраструктуры.

ТЭЦ, то есть теплоэлектроцентраль, основная задача которой — генерация тепла. Электроэнергия — это идёт параллельно, и это задача номер два. И основные усилия врага направлены на то, чтобы сделать невозможной генерацию тепла. Сейчас тепло и отопление ещё не нужны, поэтому враг работает на зимнюю перспективу

- отметил эксперт по вопросам энергетики.

Кроме того, эксперт напомнил, что зимой после поражения теплоэлектроцентралей отдельные районы Киева также имели проблемы с отоплением, но тогда в некоторых случаях теплоснабжение удалось восстановить благодаря переподключению домов к котельным. По его словам, это свидетельствует о том, что даже значительные повреждения не всегда означают невозможность восстановить тепло к следующему отопительному сезону.

Давайте вспомним, как выходили из ситуации в январе–феврале этого года, когда они также поразили все эти ТЭЦ и подачи тепла не было. Да, целые районы столицы остались без тепла. Помню, как кто-то в закрытом чате написал: "Всё, наверное, нам ничего не удастся отремонтировать даже до нового отопительного сезона". Но каково же было удивление, когда буквально через немного меньше трёх недель подача тепла была восстановлена. Оказывается, переподключили к котельной

- подчеркнул эксперт.

Впрочем, Михаил Гончар считает, что жителям столицы всё же стоит готовиться к возможным перебоям, однако не следует делать выводы о неизбежном масштабном блэкауте после каждой атаки врага.

Надеясь на лучшее, нужно быть готовыми к худшему сценарию. Я думаю, что наши люди с опытом последних четырёх зим более готовы, чем обычно. В то же время, когда ночью смотришь, что где-то в доме напротив погас свет, а кто-то сразу лживо пишет в Telegram-канале, что в Киеве блэкаут, — это нагнетание страстей и работа в режиме полезного идиота врага

- подытожил Михаил Гончар.

Итак, удары по киевским ТЭЦ и подстанциям могут осложнить работу энергетической системы и вызвать локальные перебои со светом и теплом. В то же время дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от масштабов повреждений, условий безопасности и скорости ремонтов. Эксперт призывает готовиться к возможным трудностям, но оценивать ситуацию по подтверждённой информации.

Почти 50 ракет и дронов атаковали столичные ТЭЦ: Кличко рассказал, будет ли Киев с теплом14.10.26, 14:10 • 5466 просмотров

Алла Киосак

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